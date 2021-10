Βρετανία: Πέθανε ο βουλευτής που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, έπειτα από την επιθεση με μαχαίρι που δέχτηκε νωρίτερα έξω από εκκλησία ο βουλευτής των Συντηρητικών Σερ Ντέιβιντ Άμες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τους ψηφοφόρους του στην εκλογική του περιφέρεια.

Ο βουλευτής φέρεται ότι έχει δεχθεί αρκετές μαχαιριές, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα.

Ο συντηρητικός βουλευτής εκπροσωπεί το Southend West στο Έσεξ και εκλέγεται από το 1983. Η επίθεση έγινε sστην εκλογική του περιφέρεια, στην εκκλησία Belfairs Methodist στο Leigh-on-Sea, σύμφωνα με το Sky News, που προσθέτει ότι έλαβε τις πρώτες βοήθειες, αν και ασθενοφόρο βρίσκεται στο σημείο. Η κατάσταση του βουλευτή παραμένει άγνωστη.

Σε σύντομη δήλωση η αστυνομία του Έσεξ ανακοίνωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη. «Μας κάλεσαν μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι στο Roadd North λίγο μετά τις 12.05μμ. Ένας άνδρας συνελήφθη λίγο μετά και δεν ψάχνουμε κανέναν άλλον».

A man’s been arrested following an incident in #LeighonSea.

We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm.

A man was arrested shortly after & we’re not looking for anyone else.

We’ll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7

