Βρετανία: Παραιτείται τις επόμενες ώρες ο Μπόρις Τζόνσον

Προς παραίτηση οδεύει ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν σήμερα αρκετά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου των BBC και Guardian.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το BBC, ο Τζόνσον συμφώνησε να παραιτηθεί αλλά θέλει να παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι να εκλεγεί νέος ηγέτης των Τόρις το φθινόπωρο στο συνέδριο του κόμματος. Ο Τζόνσον αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα εντός των επόμενων ωρών.

BREAKING: I am told on very good authority that Boris Johnson is preparing to resign as Prime Minister. — Piers Morgan (@piersmorgan) July 7, 2022

Λίγο νωρίτερα στο ίδιο μήκος κύματος και η Mirror, επικαλούμενη μέλη του προσωπικού της Ντάουνινγκ Στριτ, είχε αναφέρει ότι ο Τζόνσον παραιτείται. Η εφημερίδα Sun έγραψε ότι ο Τζόνσον θα παραμείνει στην ηγεσία των Συντηρητικών μέχρι να εκλεγεί νέος πρόεδρος του κόμματος μέσα στο καλοκαίρι.

Ο Μπόρις Τζόνσον μίλησε με τον πρόεδρο της Επιτροπής 1922 των Συντηρητικών σερ Γκράχαμ Μπρέιντι και συμφώνησε να παραιτηθεί, σύμφωνα με πηγές. Η ιστορική αυτή απόφαση φέρεται να ελήφθη περίπου στις 8.30 το πρωί.

Μέχρι την Τετάρτη, ο Βρετανός πρωθυπουργός αρνιόταν να υποβάλει την παραίτησή του παρά τις αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος του, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την Πέμπτη αποφάσισε να το κάνει καθώς δεν είχε άλλα περιθώρια.

Πολιτική κρίση στη Βρετανία

Τις τελευταίες ημέρες, οι πιέσεις γύρω από τον Βρετανό πρωθυπουργό εντείνονται, ενώ οι παραιτήσεις στενών συνεργατών του δεν έχουν προηγούμενο. Έπειτα από ημέρες που έδινε μάχη για να παραμείνει στην εξουσία, ο Τζόνσον εγκαταλείφθηκε και από αρκετούς συμμάχους του. Ακόμη και ο υπουργός Οικονομικών Ναντίμ Ζαχάουι, που διορίστηκε στη θέση αυτή μόλις χθες Τετάρτη, ζήτησε από τον Βρετανό πρωθυπουργό να παραιτηθεί.

«Αυτό δεν είναι βιώσιμο και τα πράγματα απλώς θα χειροτερέψουν: για εσάς, για το Συντηρητικό Κόμμα και κυρίως για όλη τη χώρα», έγραψε στο Twitter. «Πρέπει να κάνετε το σωστό και να φύγετε τώρα».

Ο υπουργός της Βρετανίας αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία Μπράντον Λιούις και η υφυπουργός Οικονομικών Έλεν Γουάτελι, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ανακοίνωσαν σήμερα, Πέμπτη (7/7) την παραίτησή τους. Το ίδιο έκαναν και ο βρετανός υφυπουργός αρμόδιος για τις συντάξεις Γκάι Όπερμαν αλλά και ο υφυπουργός Πολιτισμού Κρις Φίλιπ.

Ήδη περισσότεροι από 45 υπουργοί, υφυπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης έχουν δηλώσει την παραίτησή τους από χθες, Τετάρτη καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον τρόπο που ο Μπόρις Τζόνσον διαχειρίστηκε ένα ακόμη σκάνδαλο στους κόλπους της κυβέρνησής του.

Στην αντεπίθεση ο Μπόρις Τζόνσον και η πολιτική κρίση στη Βρετανία, συνεχίζεται

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον την Τετάρτη δήλωνε πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

Μάλιστα, κι ενώ κορυφώνεται το κύμα αμφισβήτησης προς το πρόσωπό του, απέπεμψε ένα από τα επιφανέστερα στελέχη των Συντηρητικών, τον υπουργό προεδρίας της κυβέρνησης Μάικλ Γκόουβ, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης του BBC Κρις Μέισον.

Ο Γκόουβ ήταν μεταξύ εκείνων των μελών της κυβέρνησης που ζήτησαν από τον Τζόνσον να παραιτηθεί από το αξίωμά του.

Σύμφωνα εξάλλου με το Sky News, ο Τζόνσον και ο νέος υπουργός Οικονομικών Ναντίμ Ζαχάουι σκοπεύουν να παρουσιάσουν το νέο οικονομικό πρόγραμμά της κυβέρνησης την επόμενη Τρίτη. Ένας σύμβουλος του Τζόνσον, ο Τζέιμς Ντάντριτζ, φέρεται να είπε ότι «σίγουρα» αυτό το νέο σχέδιο θα περιλαμβάνει φοροαπαλλαγές.

Φέρεται μάλιστα να είπε στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του ότι έχουν δύο επιλογές: είτε να επικεντρωθούν το καλοκαίρι στην επίλυση των οικονομικών ζητημάτων, είτε να συμμετάσχουν σε έναν «αγώνα για την εξουσία».

«Μου είπαν ότι ο πρωθυπουργός είναι ανυποχώρητος και δεν θα παραιτηθεί», ανέφερε μέσω του Twitter η πολιτική συντάκτρια του καναλιού, Ανούσκα Αστάνα. «Οι πηγές μου λένε ότι είπε στους συναδέλφους του στο υπουργικό συμβούλιο ότι θα επικεντρωθούν είτε στην οικονομική ανάπτυξη είτε στο χάος μιας αναμέτρησης για την ηγεσία, και της συνακόλουθης πίεσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών», πρόσθεσε.

Arguing that a lost election will mean a coalition that will lead to break up of Britain (sounds familiar from 2015!) and those around him think they will lose a couple more from Cabinet but not all 2/ — Anushka Asthana (@AnushkaAsthana) July 6, 2022

Πολλοί υπουργοί συγκεντρώθηκαν από το απόγευμα στην επίσημη κατοικία του Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ για να του πουν ότι είναι ανάγκη να αποχωρήσει. Μία πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι τουλάχιστον ένας βρέθηκε εκεί για να τον στηρίξει, στην περίπτωση που αποφασίσει να αγωνιστεί για να διατηρήσει το αξίωμα.

Παρά τις παραιτήσεις υπουργών και βουλευτών του Συντηρητικού κόμματος και τις πιέσεις προς τον ίδιο, ο Τζόνσον λέει ότι έχει εντολή από τις βουλευτικές εκλογές του 2019, τις οποίες κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία. «Δεν θα παραιτηθώ και, ειλικρινά, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή η χώρα είναι οι εκλογές», είπε νωρίτερα σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Αρνήθηκε όμως να απαντήσει αν θα επιχειρήσει να διατηρήσει το αξίωμα ακόμη και αν ηττηθεί σε μια ενδεχόμενη ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης από τους βουλευτές του.

Χλευασμός

Την ώρα των κοινοβουλευτικών επερωτήσεων, ορισμένοι Συντηρητικοί προσπαθούσαν να μην γελάσουν την ώρα που άλλοι τον χλεύαζαν και τον σφυροκοπούσαν για την παλαιότερη συμπεριφορά του, τα κίνητρά του και ορισμένα από τα σκάνδαλα που σημάδεψαν μεγάλο μέρος της θητείας του.

Μολονότι ακόμη και κάποτε ένθερμοι υποστηρικτές του λένε ότι η σημερινή κρίση θα μπορούσε να τελειώσει μόνο με την παραίτησή του, ο Τζόνσον επέμενε ότι θα αγωνιστεί μέχρι τέλους. Ο εκπρόσωπός του είπε ότι αισιοδοξεί πως θα κερδίσει ξανά σε μια ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. «Η δουλειά του πρωθυπουργού σε δύσκολες συνθήκες, όταν σου έχει δοθεί μια κολοσσιαία εντολή, είναι να συνεχίζεις. Και αυτό θα κάνω», είπε ο Τζόνσον στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την Ανούσκα Αστάνα του ITV, που επικαλείται πηγές από το γραφείο του Τζόνσον, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα παραιτηθεί αν ηττηθεί σε μια νέα ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.

Downing st sources saying the pm will fight a confidence vote. But also very clear that if he were to lose that vote- he would then go. — Anushka Asthana (@AnushkaAsthana) July 6, 2022

