Βρετανία: Επιστροφή ιερού κειμηλίου εξετάζει το Αββαείο του Ουεστμινστερ

Το Αβαείο του Ουέστμινστερ, εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει ιερή αιθιοπική πλάκα που λεηλατήθηκε στο απόγειο της αυτοκρατορίας.

Η συγκεκριμένη πλάκα είναι τόσο ιερή για την Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία που δεν μπορεί να απεικονιστεί, ενώ αποτελεί μέρος του θησαυρού που πήραν οι Βρετανοί στρατιώτες μετά την έφοδο στο αιθιοπικό φρούριο των Magdala το 1868.

Το Αββαείο, η κεντρική εκκλησία του Λονδίνου όπου τελούνται όλες οι βασιλικές τελετές, είχε προηγουμένως τηρήσει σκληρή στάση όσον αφορά το μέλλον του κειμηλίου – κάποια στιγμή αρνήθηκε ακόμη και σε κληρικούς της Αιθιοπίας που το επισκέφθηκαν την ευκαιρία να το δουν – αλλά τώρα λέει ότι βρίσκεται σε “χρήσιμες και θετικές συζητήσεις με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη”, σύμφωνα με δημοσίευμα της Evening Standard.

Στη διαδικασία επιστροφής θα εμπλακούν επίσης τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, τα οποία πρέπει να ερωτηθούν για ότι αλλαγές επέρχονται στο Αβαείο, αν και η τελική απόφαση ανήκει στον πρύτανη του Ουέστμινστερ.

Ο συγγραφέας Andrew Heavens, του οποίου το βιβλίο The Prince and the Plunder εξετάζει τη εν λόγω μάχη και τα επακόλουθά της, δήλωσε στην Evening Standard ότι η αλλαγή στη στάση του Αβαείου είναι “τεράστια υπόθεση”, ενώ ο ίδιος εκτιμά ότι εάν επιστραφεί, θα ασκήσει πίεση στο Βρετανικό Μουσείο να ακολουθήσει το παράδειγμά του.

“Τα Ταμπότ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση από τα Μπρούτζινα του Μπενίν και τα Μάρμαρα του Έλγιν. Το αβαείο και το μουσείο έχουν συμφωνήσει ότι τα Ταμπότ είναι πολύ ιερά για να μελετηθούν ή να εκτεθούν. Δεν τα κοιτάζουν, δεν τα δείχνουν, δεν τα αγγίζουν και δεν παίρνουν τίποτα από αυτά.

“Αντ’ αυτού, μέχρι τώρα, έχουν επιλέξει να τα κρύβουν. Είναι μια παράξενη κατάσταση. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να τα κρατάμε”, συμπληρώνει ο Heavens στην εφημερίδα.

Η “μακροπρόθεσμη φιλοδοξία” του Βρετανικού Μουσείου είναι να δανείσει τα Ταμπότ που διαθέτει σε μια Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό όμως φαίνεται ότι αναβάλλεται προς το παρόν καθώς προτεραιότητα του Μουσείου είναι οι συζητήσεις για τη μακροχρόνια -και πιο προβεβλημένη- ελληνική διεκδίκηση επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα με αντάλλαγμα την περιοδική έκθεση θησαυρών της κλασικής αρχαιότητας.