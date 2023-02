Βρετανία: Ένας 17χρονος δολοφόνησε την εκατομμυριούχο γιαγιά του – Του έκανε παρατηρήσεις για την χρήση κάνναβης

Η άγρια δολοφονία είχε γίνει στην περιοχή Γουίθντιν στο Μπράιτον της Βρετανίας το 2021 και η δίκη είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα.

Η Σου Άντις, που ήταν ιδιοκτήτρια ενός από τα πιο σικάτα εστιατόρια της Βρετανίας, το Donatello’s Italian είχε βρεθεί νεκρή στην μπανιέρα του σπιτιού της μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η νεκροψία – νεκτροτομή έδειξε ότι ο θάνατός της προήλθε από 17 μαχαιριές.

Για τη δολοφονία της Βρετανίδας κατηγορήθηκε ο 17χρονος τότε εγγονός της, Πιέτρο Άντις, ο οποίος κάθεται πλέον στο εδώλιο του δικαστηρίου.

Ο έφηβος ζούσε με την γιαγιά του για λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα. Ο πατέρας του τον είχε διώξει από το σπίτι, λόγω κακής συμπεριφοράς και η γιαγιά του δέχτηκε να του δώσει στέγη. Αυτή της η απόφαση όμως, ήταν μοιραία, καθώς της κόστισε τελικά τη ζωή της.

7 January 2021: Sue Addis, 69, died after being stabbed in her home near Brighton. Her 17-year-old grandson, Pietro Addis has been charged with her murder. #IDEVAW #CountingDeadWomen pic.twitter.com/X6MA2Smz3k

— CountingDeadWomen (@CountDeadWomen) November 25, 2021