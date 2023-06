Βρετανία: Άγριος ξυλοδαρμός κοριτσιού από δύο ανήλικες σε πάρκο

Έρευνα για τον εντοπισμό των δύο κοριτσιών που καταγράφηκαν να χτυπούν άγρια ένα άλλο κορίτσι ξεκίνησε η αστυνομία στη Βρετανία μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο από τον θετό αδερφό του θύματος της επίθεσης.

Σύμφωνα με τον θετό αδερφό του θύματος η επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο σε πάρκο χωρίς προφανή αιτία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο οι δύο δράστιδες χτυπούν το θύμα τους επανειλημμένως στο κεφάλι με γροθιές και κλωτσιές.

«Είχε πάει στο πάρκο για να συναντήσει τις φίλες της. Λίγο αργότερα της επιτέθηκαν ξαφνικά και τη χτύπησαν άγρια δύο άλλα κορίτσια από την περιοχή που την ποδοπάτησαν και τη χτύπησαν ενώ την έφτυναν, γελούσαν και της φώναζαν.

Οι αυτόπτες μάρτυρες δεν έκαναν τίποτα για να τη βοηθήσουν» δήλωσε στην Daily Mail ο θετός αδερφός του θύματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο το κορίτσι υπέστη τραύματα στο κεφάλι, στα χέρια, τα πόδια και αμυχές στα γόνατα και τις παλάμες.

Στον ίδιο λογαριασμό που αναρτήθηκε το επίμαχο βίντεο, δημοσιοποίηθηκε και άλλο ένα βίντεο το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί μετά την επίθεση στο κορίτι και στο οποίο φαίνονται τρεις κοπέλες να τσακώνονται με μια μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα είναι η μητέρα του κοριτσιού που δέχθηκε την επίθεση.

This happened to my younger step sister this weekend… wouldnt say boo to a ghost yet pissed up girls in the park jumped her????

Everyone share this please pic.twitter.com/ZGZZoxKVPm

— deano (@Deanceejay13) June 26, 2023