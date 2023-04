Βρετανία: Αφού το κουτάβι του τον δάγκωσε του έσωσε και την ζωή

Ο 64χρονος Ντέιβιντ Λίντσεϊ σύμφωνα με την New York Post, ξύπνησε από τα ουρλιαχτά της γυναίκας του, που τον βρήκε στον καναπέ του σπιτιού τους να κοιμάται, ενώ το κουτάβι της οικογένειας, του είχε φάει σχεδόν όλο το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του.

“Μου έκανε χάρη με το να μου μασήσει το δάχτυλο” δήλωσε ο Ντέιβιντ μιλώντας για το επτά μηνών μπουλντόγκ του, το οποίο ήταν πολύ κοντά στο να του ξεριζώσει το δάχτυλο. Η γυναίκα του, του έδεσε βιαστικά με έναν επίδεσμο το δάχτυλο προτού φύγουν για το νοσοκομείο.

Εκεί ο Ντέιβιντ έμαθε ότι είχε πάθει μια μόλυνση εξαιτίας του δαγκώματος, με τον άνδρα να αναγκάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για εννέα ημέρες. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, οι γιατροί έκαναν μία συγκλονιστική διάγνωση.

Οι γιατροί ανακάλυψαν πως δύο αρτηρίες του άνδρα, ο οποίος πάσχει από διαβήτη, έχουν φράξει, με αποτέλεσμα ο Ντέιβιντ να κινδυνεύει να χάσει το πόδι του, από την έλλειψη ροής αίματος στην περιοχή.

“Εξαιτίας όλων αυτών, ανακάλυψα ότι το πόδι μου είναι εντελώς μουδιασμένο, δεν μπορώ να νιώσω τίποτα” ανέφερε ο 64χρονος άνδρας και πατέρας 5 παιδιών. Όπως δηλώνει, θα συνεχίσει να έχει το σκυλάκι. “Θα προσπαθήσω να κρατήσω και το δάχτυλο του ποδιού μου, αλλά, αν όχι, είπα στον γιατρό να το κόψει και να μπορώ να το πάρω σπίτι για αυτόν!” είπε ο Ντέιβιντ.

