Βραζιλία: Νεογέννητο ήρθε στον κόσμο κρατώντας το… σπιράλ της μητέρας του

Τον γύρω του διαδικτύου έκανε ένα νεογέννητο βρέφος στην Βραζιλία, αφού λίγα λεπτά μετά τον τοκετό, φωτογραφήθηκε να κρατά στα χεράκια του το σπιράλ (IUD) που θα έπρεπε να εμποδίσει την εγκυμοσύνη.

Το ενδομήτριο σπιράλ θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες μεθόδους αντισύλληψης με αποτελεσματικότητα 99%. Ωστόσο, αυτή η σπάνια περίπτωση αποδεικνύει πως ακόμη και οι πιο ασφαλείς μέθοδοι δεν είναι απόλυτα αλάνθαστες.

Η εικόνα του νεογέννητου έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι πρόκειται για το «πιο αποφασισμένο μωρό» που έχουν δει ποτέ.

Ο μικρός Matheus Gabriel ήρθε στον κόσμο «νικώντας» τις πιθανότητες και κρατώντας στα χεράκια του το αντισυλληπτικό σπιράλ (IUD) που υποτίθεται θα απέτρεπε τη γέννησή του.

Η μητέρα του, Queidy Araujo de Oliveira, χρησιμοποιούσε το σπιράλ για περίπου δύο χρόνια, καθώς θεωρείται μια από τις πιο αξιόπιστες μεθόδους αντισύλληψης με αποτελεσματικότητα 99%. Ωστόσο, η ίδια έμεινε έγκυος παρά το μέτρο προστασίας. Όπως εξηγούν οι γιατροί, το IUD απελευθερώνει χαλκό μέσα στη μήτρα, εμποδίζοντας την εγκυμοσύνη, και μπορεί να παραμείνει στη θέση του έως και δέκα χρόνια. Στην περίπτωση της Queidy, όμως, η μέθοδος «πρόδωσε» τις πιθανότητες.

Κατά τη διάρκεια της κύησης, η μητέρα αντιμετώπισε επιπλοκές, όπως αιμορραγίες και αποκόλληση, αλλά ο μικρός Matheus γεννήθηκε απόλυτα υγιής στο Νοσοκομείο Sagrado Coracao de Jesus, στην πόλη Νερόπολις.

Newborn baby holds contraceptive coil that stopped mum from getting pregnanthttps://t.co/hvgntxUaiK pic.twitter.com/3tN9W24qKN — The Mirror (@DailyMirror) September 29, 2025

Η μαιευτήρας Δρ. Natalia Rodrigues, που ξεγέννησε την μητέρα, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και απαθανάτισε τη στιγμή που το μωρό κρατούσε το σπιράλ στο χέρι του.

Η φωτογραφία αναρτήθηκε στα social media με τη λεζάντα: «Κρατάω το τρόπαιο της νίκης μου: το σπιράλ που δεν μπόρεσε να με σταματήσει!».

Ο πατέρας του, που σκόπευε να κάνει βαζεκτομή, σχολίασε με χιούμορ στο διαδίκτυο: «Το εργοστάσιο πλέον έκλεισε».

Πηγή: newsbomb.gr