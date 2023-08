Βραζιλία: Νεκροί δύο αναβάτες σε σοκαριστικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια αγώνων Moto 1000 (βίντεο)

Τραγικός ήταν ο απολογισμός ενός συμβάντος που έγινε κατά τη διάρκεια αγώνα Moto 1000 στη Βραζιλία αφού δύο αναβάτες έχασαν τη ζωή τους.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου ο ένας εξ αυτών έχασε τον έλεγχο της μηχανής του με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τον δεύτερο. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξαν.

Οι νεκροί ήταν ο Ερίκο Βερίσιμο ντα Ρότσα ηλικίας 38 ετών και ο Αντρέ Βερίσιμο Καρντόσο ηλικίας 42 ετών. Όπως ήταν φυσιολογικό ο αγώνας στην πίστα του Κασκαβέλ ματαιώθηκε.

Two pilots from Moto 1000 GP die in a serious accident during a race in Cascavel, PR, Brazil pic.twitter.com/pbcGLCP8OY

