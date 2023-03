Βραζιλία: Για εκδίκηση την έκλεισαν σε τάφο – Την βρήκαν ζωντανή μετά από 10 ώρες

Ένα απερίγραπτο μαρτύριο βίωσε για σχεδόν δέκα ώρες στη Βραζιλία μία γυναίκα 36 ετών. Οι δράστες την έκλεισαν μέσα σε τάφο, σε κοιμητήριο της Πολιτείας Μίνας Ζεράις, αλλά βρέθηκε ζωντανή.

Ειδικότερα, υπάλληλοι του δημοτικού νεκροταφείου του Βισκόντε ντο Ρίο Μπράνκο, είδαν ίχνη αίματος κοντά σε μία ταφική κρύπτη. Ο θάλαμος είχε σφραγιστεί πρόσφατα με τούβλα και τσιμέντο, όπως ανέφερε η τοπική αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

«Οι αστυνομικοί άκουσαν εκκλήσεις για βοήθεια (σ.σ. μέσα από τον θάλαμο), τρύπησαν τον τοίχο και έβγαλαν μια γυναίκα, τραυματισμένη στο κεφάλι και τα χέρια» αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι δράστες έθαψαν ζωντανή τη γυναίκα σε αυτήν την κρύπτη, σε μια κατασκευή που δίνει τη δυνατότητα ενταφιασμού των νεκρών σε θαλάμους πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Η αστυνομία εκτιμά ότι την είχαν κλείσει εκεί από το προηγούμενο βράδυ.

Δύο ύποπτοι, ηλικίας 20 και 22 ετών, αναζητούνται ακόμη από τις αρχές

Ο αστυνομικός επιθεωρητής που έχει αναλάβει την έρευνα, ο Ντιέγκο Κάντιαν Άλβες, είπε ότι επρόκειτο πιθανότατα για «εκδίκηση» από τα μέλη μιας συμμορίας που δραστηριοποιείται στο λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι δύο μασκοφόροι μπήκαν στο σπίτι της και την απήγαγαν, αφού χτύπησαν τον σύζυγό της. Παραμένει ακόμη στο νοσοκομείο, αλλά η κατάσταση της υγείας της «βελτιώνεται», μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος G1, επικαλούμενος ιατρικές πηγές.

