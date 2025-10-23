Βραβεύτηκε το «Παναγία Ελεούσα» από την Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Βραβεύτηκε το Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα» από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, τιμώντας την κοινωνική του προσφορά και την επιτυχημένη συμμετοχή του στο 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας σε Αγρίνιο και Πύργο.

Η ανακοίνωση:

Βράβευση του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων. Το βραβείο παρέλαβε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Διονυσία Σαμαντά και ανέφερε ότι το βραβείο αυτό ανήκει στην Ιδρύτρια του Εργαστηρίου κυρία Μαρία Τσούτσου για τη μεγάλη κοινωνική προσφορά της στο Νομό Αιτωλ/νίας από το 1990.

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» συμμετείχε στο 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο με τη χορωδία των εκπαιδευομένων νέων του και την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στον Πύργο με τη χορευτική του ομάδα, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία όπου απέσπασαν τις καλύτερες εντυπώσεις και το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

