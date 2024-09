Βράβευση για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Οινιαδών με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας

Με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας βραβεύτηκε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου

Η εκπαιδευτικός Σεβαστή Παλαιοπάνου με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Οινιαδών βραβεύτηκαν με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.

Η ανακοίνωση του σχολείου

Το έργο eTwinning “Sharing the Road: a Shared Vision of Improving our Living Area/Μοιραζόμαστε το δρόμο: ένα κοινό όραμα για τη βελτίωση της περιοχής όπου διαμένουμε” στο οποίο συμμετείχε το σχολείο μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ eTwinning (2023-2024) βραβεύτηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας!

Συγχαίρουμε θερμά την υπεύθυνη εκπαιδευτικό κυρία Σεβαστή Παλαιοπάνου, Μ.Ed. ΠΕ06, που ανέλαβε την υλοποίηση του προγράμματος στο σχολείο μας, τους μαθητές και τις μαθήτριές μας και όλους τους συμμετέχοντες!

Η υλοποίηση του συνεργατικού έργου eTwinning έλαβε την επίσημη αναγνώριση.

Η προσπάθεια των μαθητών μας να προσεγγίσουν την αστική βιωσιμότητα σφαιρικά και σε βάθος διακρίθηκε ως προς την ποικιλία δράσεων, εργαλείων, πρακτικών, τελικών προϊόντων και την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των μαθητών από σχολεία της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Αναδείχθηκαν οι ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών καθώς εξερευνήθηκαν τεχνολογικά εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία παρήγαγαν εκπληκτικά αποτελέσματα ενθουσιάζοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές μας αποκόμισαν γνώσεις που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους ως πολίτες με πιο ολοκληρωμένη περιβαλλοντική συνείδηση και ταυτότητα. Η πορεία τους προς τη γνώση μέσα από την έρευνα και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν σηματοδότησε τη μεταμόρφωση της προσωπικότητάς τους σε “ώριμα” και υπεύθυνα άτομα. Η μεταμόρφωση αυτή αποτυπώθηκε στα έργα τους, αξιολογήθηκε και επιβραβεύτηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης eTwinning.

Συνεργάτες μας στο eTwinning ήταν τα σχολεία: Leonardo Da Vinci School di Settala (Μιλάνο, Ιταλία), I.C. “Piazza Winckelmann” Secondary School – Roma (Ιταλία), Scuola Primary School or Santarem Portugal (Πορτογαλία), 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας, Ράλλειο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.