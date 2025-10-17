Βραβευμένη πρόταση, φιλική προς το περιβάλλον παρουσίασε η ομάδα Ρομποτικής του 2ου ΕΠΑΛ / ΕΚ Αγρινίου σε διεθνές συνέδριο

Το 2ο ΕΠΑΛ / ΕΚ Αγρινίου συμμετείχε με το έργο «Shared Eco-Smart Restroom» στο διεθνές συνέδριο ανοιχτού λογισμικού FOSSCOMM 2025 εξ αποστάσεως, που φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το Σαββατοκύριακο 11 & 12 Οκτωβρίου 2025 στο Καρλόβασι της Σάμου.

Tο έργο «Shared Eco-Smart Restroom» έλαβε το πρώτο βραβείο στον 7ο πανελλήνιο διαγωνισμό ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Η ομάδα ρομποτικής του σχολείου του Αγρινίου, όπως αναφέρει σχετική ενημέρωση, δραστηριοποιείται συστηματικά από το σχολικό έτος 2016-2017, με έντονη παρουσία σε δράσεις STEM και συμμετοχές σε διαγωνισμούς, έχοντας κατακτήσει πανελλήνιες πρωτιές σε αντίστοιχες διοργανώσεις (πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://robotics2epal.gr/).

Στο συγκεκριμένο έργο συμμετείχαν έντεκα μαθητές από τη Β' και Γ' τάξη του τομέα Πληροφορικής.

Το έργο υποστήριξαν από την ομάδα ρομποτικής του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου/Εργαστηριακό Κέντρο Αγρινίου οι Εκπαιδευτικοί Λεωνίδας Παπαθανασίου (υπεύθυνος τομέα Πληροφορικής), Γεώργιος Μαρκής και Άγγελος Τίτης, καθηγητές Πληροφορικής. Η παρουσίαση πλαισιώθηκε από το διευθυντή του εργαστηριακού κέντρου κ. Γεώργιο Κομπορόζο και την παρακολούθησαν οι καθηγήτριες Πληροφορικής του σχολείου Ειρήνη Γεωργίου Ειρήνη μέλος της ομάδας και Καλλιόπη Σκιαδά.

Στόχος του έργου

Το «Shared Eco-Smart Restroom» προτείνει ένα σύστημα κοινόχρηστης τουαλέτας που συνδυάζει αυτοματισμούς, υγιεινή και οικολογική συνείδηση. Η ιδέα στοχεύει στη μείωση της ανθρώπινης επαφής με επιφάνειες, στη διαχείριση ενέργειας και νερού καθώς και στη δημιουργία λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον. Το έναυσμα για την κατασκευή του έργου αυτού, ήταν οι εμπειρίες που απόκτησαν οι μαθητές και καθηγητές του τομέα πληροφορικής, από τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα Erasmus+, το περασμένο Ιανουάριο στο Βερολίνο.

Η υλοποίηση βασίστηκε σε εξοπλισμό όπως οι μικροελεγκτές BBC micro:bit V2, αισθητήρες (υπερήχων, IR BreakBeam), linearactuator, LED, φωτοαντιστάσεις, φωτιστικά, καθώς και εξαρτήματα και αξεσουάρ καλωδίωσης. Για την κατασκευή των διαφόρων εξαρτημάτων, τα οποία δεν υπήρχαν διαθέσιμα στο εμπόριο, αξιοποιήθηκε ο 3D εκτυπωτής του σχολείου. Η ομάδα, αφού σχεδίασε και δοκίμασε τα εξαρτήματα, τύπωσε τα τελικά προς χρήση, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την λογική της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, όπου το πρωτότυπο αναπτύσσεται από τον χρήστη μέσω 3D εκτυπωτή για άμεση παραγωγή πρωτοτύπων, δοκιμή, εξέλιξη και κατασκευή του τελικού προϊόντος.

Ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή BBC micro:bit V2, έγινε με λογισμικό ανοικτού κώδικα. Ο συνολικός χρόνος για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και τελική κατασκευή ήταν περίπου 4 μήνες.

Οφέλη και προοπτικές

Το έργο προσφέρει:

• Βελτίωση συνθηκών υγιεινής σε κοινόχρηστες τουαλέτες, με έμφαση στη μείωση της διασποράς μικροβίων.

• Οικολογική διαχείριση πόρων, μέσω αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης νερού.

• Έξυπνη και αυτόνομη λειτουργία, με περιορισμένες ανάγκες συντήρησης.

• Εκπαιδευτική αξία για τους μαθητές/τριες, που απέκτησαν εμπειρία σε ρομποτική, ηλεκτρονική, προγραμματισμό και βιώσιμες τεχνολογίες.