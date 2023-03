Βραβεία Όσκαρ 2023: «Σάρωσε» το Everything Everywhere All At Once – Brendan Fraser και Michelle Yeoh τα Α’ Ρόλου

Η ταινία Everything Everywhere All At Once «σάρωσε» τα βραβεία Όσκαρ 2023, καθώς κατέκτησε το χρυσό αγαλματίδιο της Ακαδημίας Κινηματογράφου των ΗΠΑ στις 7 από τις 11 κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ και Β’ Γυναικείου Ρόλου και Β’ Ανδρικού Ρόλου.

H Michelle Yeoh, για το Everything Everywhere All At Once και ο Brendan Fraser για τη Φάλαινα επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και κέρδισαν Όσκαρ Α’ Γυναικείου και Ανδρικού ρόλου αντίστοιχα, ενώ στην κατηγορία των Β’ ρόλων το “αγαλματάκι” πήραν η Τζέιμι Λι Κέρτις (το πρώτο της!) και ο Κε Κουάν, επίσης για το Everything Everywhere All At Once!

Το Everything Everywhere All At Once κέρδισε και το Όσκαρ Σκηνοθεσίας με τους Νταν Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ.

Κανένα από τα 8 Όσκαρ για τα οποία ήταν προτεινόμενη δεν κέρδισε η ταινία Elvis του Μπαζ Λούρμαν. Αντίθετα, το All Quiet on the Western Front, η ταινία για όσα συμβαίνουν σε έναν νεαρό Γερμανό στρατιώτη στο Δυτικό Μέτωπο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου κέρδισε 4 Όσκαρ.

Ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ σχολίαζε σε… κάθε ευκαιρία τα όσα έγιναν πέρυσι με την επίθεση του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ για το χοντροκομμένο “αστείο” σχετικά με τη σύζυγό του, Τζέντα Πίνκετ Σμίθ. «Αν κάποιος εδώ μέσα διαπράξει μια πράξη βίας σε οποιοδήποτε σημείο της παράστασης, θα του απονεμηθεί το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου και θα του επιτραπεί να εκφωνήσει λόγο διάρκειας 19 λεπτών», είπε ο φετινός παρουσιαστής ενώ στο τέλος της βραδιάς άρχισε και το… μέτρημα: Όσκαρ χωρίς να συμβεί κάποιο περιστατικό!

Ο Κίμελ έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στη σκηνή του Dolby Theatre όπου “προσγειώθηκε” αφού… “εκτοξεύτηκε” από το μαχητικό του Τομ Κρούζ!

Ο Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, σκοτεινή εκδοχή του πασίγνωστου παιδικού βιβλίου που εκτυλίσσεται στην Ιταλία τα χρόνια του 1930, κέρδισε Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων.

«Τα κινούμενα σχέδια είναι ο κινηματογράφος» και τα κινούμενα σχέδια, ή το «animation» στην ορολογία της Ακαδημίας, είναι «έτοιμο να περάσει στο επόμενο στάδιο. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Βοηθήστε μας κι εσείς παρακαλώ», είπε ο Μεξικανός σκηνοθέτης παραλαμβάνοντας το βραβείο του.

Ανάμεσα στα Όσκαρ που κέρδισε η παραγωγή του Netflix, All Quiet on the Western Front, ήταν από της καλύτερης Ξενόγλωσσης ταινίας. Είναι η μεταφορά στη μεγάλη οθόνη στα γερμανικά του αντιπολεμικού μυθιστορήματος του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο», συγκλονιστική αναπαράσταση της φρίκης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η τρίτη μεταφορά του αριστουργήματος της παγκόσμιας λογοτεχνίας στη μεγάλη οθόνη, όμως η πρώτη στα γερμανικά.

Η ταινία Ναβάλνι, για την δηλητηρίαση του ρώσου αντιπολιτευόμενου και τη φυλάκισή του μετά την επιστροφή του το 2021 στη Μόσχα, κέρδισε Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ. Επί σκηνής μαζί με τον Καναδό σκηνοθέτη Ντάνιελ Ρόχερ, η Γιούλια Ναβάλναγια, σύζυγος του 46χρονου Αλεξέι Ναβάλνι, κατήγγειλε πως «ο σύζυγός μου είναι στη φυλακή επειδή είπε την αλήθεια (…) επειδή υπερασπίστηκε τη δημοκρατία».

«Αλεξέι, ονειρεύομαι τη μέρα που θα ανακτήσεις την ελευθερία σου, που η χώρα μας θα ανακτήσει την ελευθερία της. Μείνε δυνατός αγάπη μου», πρόσθεσε.

Αναλυτικά οι νικητές των βραβείων Όσκαρ 2023:

Καλύτερης Ταινίας

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Everything Everywhere All At Once

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Σκηνοθεσίας

ΝΙΚΗΤΗΣ: Daniel Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All At Once

The Banshees of Inisherin

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Α’ Γυναικείου Ρόλου

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Michelle Yeoh – Everything Everywhere All At Once

Cate Blanchett – Tár

Ana De Armas – Blonde

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams – The Fabelmans

Α΄ Ανδρικού Ρόλου

ΝΙΚΗΤΗΣ: Brendan Fraser – The Whale

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

Paul Mescal – AfterSun

Bill Nighy – Living

Β’ Γυναικείου Ρόλου

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All At Once

Angela Basset – Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau – The Whale

Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All At Once

Κοστουμιών

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Black Panther: Wakanda Forever

Babylon

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Mrs. Harris Goes to Paris

Ήχου

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Top Gun: Maverick

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Elvis

Πρωτότυπης Μουσικής

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: All Quiet on the Western Front

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Διασκευασμένου Σεναρίου

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Women Talking

All Quiet on the Western Front

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Living

Top Gun: Maverick

Πρωτότυπου Σεναρίου

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Everything Everywhere All At Once

The Banshees of Inisherin

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: The Boy, The Mole, The Fox and The Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me The World Is Fake And I Believe It

Β’ Ανδρικού Ρόλου

ΝΙΚΗΤΗΣ: Ke Huy Quan – Everything Everywhere All At Once

Brendan Gleeson – The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry – Causeway

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin

Ο Κε Χούι Κουάν, ο πιτσιρικάς που γνωρίσαμε στον Ιντιάνα Τζόουνς, δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του όταν παρέλαβε το Όσκαρ του για την ερμηνεία του στο Everything Everywhere All At Once.

«Η μητέρα μου είναι 84 ετών. Βλέπει (την τελετή) στο σπίτι. Μαμά, κέρδισα Όσκαρ!», είπε δακρυσμένος ο ηθοποιός που έκανε ντεμπούτο στα 12 του, στην ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο ναός του χαμένου θησαυρού» (1984).

Πήρε θριαμβευτική εκδίκηση από μια βιομηχανία που τον είχε ξεχάσει — αν δεν τον είχε παραμερίσει. Μέχρι το ρόλο στο Everything Everywhere All At Once, είχε ούτε λίγο ούτε πολύ εγκαταλείψει το επάγγελμα ως τα χρόνια του 1990, ελλείψει ρόλων στο Χόλιγουντ για ασιάτες άνδρες ηθοποιούς.

Πρωτότυπου Τραγουδιού

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: “Naatu Naatu” – RRR

“Applause” – Tell It Like A Woman

“Hold My Hand” – Top Gun: Maverick

“Lift Me Up” – Black Panther: Wakanda Forever

“This Is a Life” – Everything Everywhere All At Once

Ντοκιμαντέρ

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Navalny

All That Breathes

And The Beauty And The Blooshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure A Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger At The Gate

Ξενόγλωσσης Ταινίας

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: All Quiet on the Western Front – Γερμανία

Argentina, 1985 – Αργεντινή

Close – Βέλγιο

EO – Πολωνία

The Quiet Girl – Ιρλανδία

Κινουμένων Σχεδίων

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Guillermo Del Toro’s Pinocchio

Marcel The Shell With Shoes On

Puss In Boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

Μακιγιάζ

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: The Whale

All Quiet on the Western Front

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Σκηνογραφίας

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Μοντάζ

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Everything Everywhere All At Once

The Banshees of Inisherin

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

Διεύθυνσης Φωτογραφίας

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: All Quiet on the Western Front

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Elvis

Empire of Light

Tár

Οπτικών Εφέ

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Avatar: The Way of Water

All Quiet on the Western Front

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

