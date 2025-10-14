Βραβεία «Γυναίκες της Χρονιάς»: Εκθαμβωτική η Ζέτα Μακρυπούλια στην έναρξη της τελετής!

20 χρόνια συμπληρώνει φέτος ο θεσμός «Γυναίκες της Χρονιάς» του Madame Figaro στην Κύπρο, με την Αγρινιώτισσα παρουσιάστρια, Ζέτα Μακρυπούλια να αναλαμβάνει την παρουσίαση της τελετής των βραβείων, όπως την πρώτη χρονιά.

Το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας φιλοξενεί τη λαμπερή τελετή των 20ών Βραβείων Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2025, που παρουσιάζει η Estée Lauder, σε μια ξεχωριστή επέτειο που σηματοδοτεί δύο δεκαετίες αναγνώρισης, ενδυνάμωσης και έμπνευσης.

Φέτος, το κόκκινο χαλί υποδέχθηκε εντυπωσιακές παρουσίες από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο της Ελλάδας της Κύπρου και του εξωτερικού, σε μια γιορτή που τιμά τις γυναίκες που ξεχώρισαν μέσα από το έργο και την παρουσία τους.

Με μία θεσπέσια εμφάνιση η γνωστή παρουσιάστρια εμφανίστηκε στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου και χαιρέτησε το κοινό.

Δείτε το βίντεο: