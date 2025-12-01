Βράχα Ευρυτανίας: Ο τελευταίος παντοπώλης του χωριού ανοίγει την καρδιά του

Στο παντοπωλείο της «μνήμης», στην Βράχα Ευρυτανίας, ο κ. Κώστας, 91 ετών, ο τελευταίος παντοπώλης του χωριού μας ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή.

Στο ορεινό χωριό Βράχα Ευρυτανίας συναντήσαμε τον κύριο Κώστα, 91 ετών, ο οποίος μοιράστηκε μαζί μας τις μνήμες και τις εμπειρίες μιας ολόκληρης ζωής.

Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τον πόλεμο και τον εμφύλιο, μέχρι τα πανηγύρια, την καθημερινότητα και τη μακροζωία, ο κύριος Κώστας μας μεταφέρει με τον δικό του τρόπο σε μια άλλη εποχή.

Ένα βίντεο-ταξίδι στην ιστορία και την ψυχή του τόπου από το Greek Village Life: