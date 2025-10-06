«Βουτιά» θανάτου στη Χαλκίδα: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα

«Βουτιά» θανάτου στη Χαλκίδα: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα
Θρίλερ με νεκρό στη Χαλκίδα, όταν ένας 45χρονος έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα.

 

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα το απόγευμα της Δευτέρας (6.10.25).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έπεσε από το ύψος της γέφυρας, καταλήγοντας στο χερσαίο κομμάτι και όχι στη θάλασσα.

Στο σημείο βρίσκονται αυτή την ώρα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Χαλκίδας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 45χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Δείτε το βίντεο:

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Πηγή: evima.gr

