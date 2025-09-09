Βουπρασία Ηλείας: Άγριο επεισόδιο με μαχαίρι μεταξύ αλλοδαπών - Στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρι σημειώθηκε στην Βουπρασία Ηλείας, όταν ένας αλλοδαπός τραυμάτισε ομοεθνή του σε καβγά, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, ο οποίος τραυμάτισε με μαχαίρι έναν ομοεθνή του, στο μπράτσο και στο μηρό, προκαλώντας του επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο τραυματίας διεκομίσθη σε νοσηλευτικό ίδρυμα για παροχή των πρώτων βοηθειών.