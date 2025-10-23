«Βούλιαξε» το οδόστρωμα στην Πάτρα: Τι καταγγέλλουν καταστηματάρχες (εικόνες)

Αναστάτωση και κυκλοφοριακό κομφούζιο προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 23/10 στην Πάτρα, στην οδό Κανακάρη και στη συμβολή της με την Γεροκωστοπούλου, όταν κομμάτι του οδοστρώματος υποχώρησε.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, το οδόστρωμα υποχώρησε εν μέση οδώ προκαλώντας επικίνδυνη λακκούβα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβαση της Αστυνομίας και να αποκλειστεί το σημείο με ότι αυτό συνεπάγεται για τους οδηγούς και την κυκλοφορία στην ήδη επιβαρυμένη οδό.

Όπως καταγγέλλουν καταστηματάρχες της περιοχής στο tempo24.news, τόσο στο συγκεκριμένο, όσο και σε άλλο σημείο του δρόμου υπάρχει πρόβλημα, χωρίς όμως αρμοδίως να έχουν γίνει ενέργειες για τη στήριξη του οδοστρώματος.

Αντίθετα, όπως αναφέρουν, οι αρμόδιες Υπηρεσίες κάθε φορά που προκύπτει ανάλογο γεγονός αρκούνται μόνο στη ρίψη χώματος με αποτέλεσμα λόγω των βροχοπτώσεων ο δρόμος να υποχωρεί εκ νέου.