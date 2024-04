Βούλιαξε το Ντουμπάι από τις πλημμύρες – 18 νεκροί στο Ομάν από την κακοκαιρία

Πλημμύρισαν τμήματα μεγάλων αυτοκινητοδρόμων και οχήματα έμειναν εγκαταλελειμμένα στους δρόμους

Στο Ομάν, εννέα μαθητές και ο οδηγός τους, βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το όχημα που τους μετέφερε παρασύρθηκε από τα νερά της πλημμύρας. Η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών δήλωσε ότι οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να αναζητούν δύο αγνοούμενους.

Watch: Flash floods sweep through parts of Oman after heavy rainfall. At least 17 people have been killed, according to officials.#Oman #Floods

