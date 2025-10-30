Βουλή: Ψηφίστηκε ο νέος κανονισμός – «Χρονοκόφτης» στις ατέρμονες ομιλίες των βουλευτών

Τίθεται σε εφαρμογή από τις αρχές Νοεμβρίου ο ηλεκτρονικός χρονοκόφτης στη Βουλή, βάζοντας τέλος στις υπερβάσεις χρόνου και στις ατέρμονες αγορεύσεις των βουλευτών, επί του βήματος της Ολομέλειας και με το γράμμα του Κανονισμού της Βουλής.

Οι αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής, ψηφίστηκαν επί της Αρχής από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κατά ψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση ενώ με το “Παρών” τοποθετήθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη.

Η διάταξη που αφορά τον καθορισμό των νέων χρόνων ομιλίας που αφορούν όλους τους του ομιλητές ανεξαιρέτως ιδιότητας και είναι αναλογικά αυξημένοι κατά 25% καθώς και η λειτουργία του ηλεκτρονικού χρονοκόφτη των μικροφώνων, ψηφίστηκε από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Νίκη. Την καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ με το “παρών” τοποθετήθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση.

Το άρθρο με το οποίο εισάγεται διευκρίνιση ως προς το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να προβάλλεται αντίρρηση ή οι αντιρρήσεις ως προς την συνταγματικότητα ενός νομοσχεδίου ή τροπολογίας και αυτός είναι μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων, εξαιρούμενων ζητημάτων που προκύπτουν οψιγενώς και τροποποιούν ουσιωδώς το κείμενο κατά την διάρκεια της συζήτησης, όπως συμπληρώθηκε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε με ευρύτερη πλειοψηφία από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, το καταψήφισαν Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ με το “παρών” τοποθετήθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη,

Το άρθρο που διευκρινίζει το λογικό ότι ο κάθε ομιλητής μπορεί να μιλάει με μια ιδιότητα παρόλο που μπορεί να έχει και δεύτερη ψηφίστηκε από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, το καταψήφισαν Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας ενώ με το “παρών” τοποθετήθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη.

Σύμφωνα πάντως, με τις αλλαγές στους νέους χρόνους ομιλίας οι εισηγητές και οι αγορητές, αντί για 22 λεπτά, με την ανοχή θα έχουν πλέον 28 λεπτά, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά θα έχουν έως και 27 λεπτά, οι βουλευτές αντί για 7 λεπτά θα έχουν 9 λεπτά, ενώ οι πρόεδροι ΚΟ με 50 ή περισσότερους βουλευτές αντί για 20 λεπτά, θα έχουν 25 λεπτά. Όταν θα κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή, η κάμερα θα «φεύγει» από το βήμα ή το έδρανο και θα προβάλλεται γενικό πλάνο της αίθουσας της Ολομέλειας.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, απαντώντας στις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης που είδα σκοπιμότητες φίμωσης της Αντιπολίτευσης πίσω από τον χρονοκόφτη διευκρίνισε ότι οι αναλογούντες χρόνοι για τον καθένα από τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους εισηγητές και αγορητές, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους αλλά και για τον κάθε έναν από τους βουλευτές όχι μόνο δεν μειώνονται αλλά αυξάνονται κατά 25% με τον πρόσθετο αντίστοιχο χρόνο ανοχής που έχει προβλεφθεί μέχρι να πέσει ο κόφτης του μικροφώνου.

Ο κ. Κακλαμάνης συμφώνησε με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους που σημείωσαν ότι ο ΚτΒ χρήζει ευρύτερων αλλαγών, υπενθυμίζοντάς τους ότι όπως έχει αναφέρει και στην ΔτΠ μέχρι τον Ιανουάριο, οι υπηρεσίες της Βουλής θα έχουν ολοκληρώσει μια σχετική προεργασία, τον Ιανουάριο θα ανοίξει η συζήτηση μεταξύ των κομμάτων με στόχο τον Μάιο να υπάρξει μια δέσμη συνολικών προτάσεων για τις αλλαγές συνολικά του ΚτΒ.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi