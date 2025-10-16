Βουλή: «Πέρασε» το εργασιακό νομοσχέδιο Κεραμέως με 158 «ναι»

«Ναι», στο εργασιακό νομοσχέδιο Κεραμέως το οποίο καθιερώνει το 13ωρο, ψήφισε σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία.

 

Κατά την ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη στη Βουλή το πρωί της Πέμπτης (16/10), απείχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Η Συνεδρίαση της συζήτησης του Εργασιακού Νομοσχεδίου είχε διακοπεί το βράδυ της Τετάρτης (15/10) λίγο πριν από τις 11:30.

Υπενθυμίζεται πως στο Εργασιακό Νομοσχέδιο, προβλέπεται η δυνατότητα του εργαζόμενου να εργαστεί έως 13 ώρες την ημέρα (κατ’ εξαίρεση) σε έναν εργοδότη με προσαύξηση 40% στην αμοιβή και δικλίδες ασφαλείας που ορίζουν ρητά ό,τι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να απολυθεί αν αρνηθεί να δουλέψει υπερωριακά.

Το Νομοσχέδιο επί της Αρχής και το σύνολό του ψηφίσθηκε από 158 βουλευτές (της Ν.Δ. και των 2 Ανεξάρτητων Βουλευτών Χ. Κατσιβαρδά και Κ. Φλώρου) έναντι 109 «κατά» από τους Βουλευτές των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία που απείχαν της ψηφοφορίας.

Τα 47 άρθρα από τα 98 ψηφίστηκαν από τα 3/5 της Βουλής, δηλαδή περισσότερους από 180 Βουλευτές.

16 Οκτ 2025

