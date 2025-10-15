Βουλή: Λιποθύμησε η Μαρία Αθανασίου της Ελληνικής Λύσης

Λιποθύμησε στη Βουλή, αργά το βράδυ, η Μαρία Αθανασίου, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.

Ήταν λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης (15.10.25), όταν η κυρία Αθανασίου αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε στα έδρανα και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ολομέλεια για το εργασιακό νομοσχέδιο.

Άμεσα εισέβαλαν στην ολομέλεια οι γιατροί της Βουλής για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στην βουλευτή της Ελληνικής Λύσης και ενδεχομένως να διακομιστεί σε νοσοκομείο εφόσον κριθεί απαραίτητο.