Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Αναλυτικά όσα προβλέπει

Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η επίμαχη τροπολογία αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση αύριο Τρίτη. Μάλιστα θα λάβει τον λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επί της τροπολογίας για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Με βάση την τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση, η ευθύνη για την προστασία του Μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ ο καθαρισμός και η συντήρησή του περνά στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία που κατατέθηκε, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει την συντήρηση, την φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

Η παρέμβαση αφορά στο χώρο από το Μνημείο μέχρι το πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με την τροπολογία, απαγορεύεται η αλλοίωση του χώρου και οποιαδήποτε δημόσια συνάθροιση. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή.

Δείτε σε PDF την τροπολογία

Πηγή: iefimerida.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi