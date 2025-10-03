Βουλή: Καταψήφισε η Έλενα Ακρίτα για την αγορά τέταρτης φρεγάτας Belharra

Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση της Έλενας Ακρίτα να διαφοροποιηθεί από τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και να καταψηφίσει για την αγορά τέταρτης φρεγάτας Belharra.

Με ευρύτερη πλειοψηφία ψηφίσθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου FDI HN».

Υπερ των σχεδίων των Συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια τέταρτης φρεγάτας Belharra, επίπεδου Standard 2++, όπως και την αναβάθμιση των τριών προηγουμένων από επιπέδου Standard 2 σε Standard 2++ ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση της Έλενας Ακρίτα να διαφοροποιηθεί από τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και να καταψηφίσει.

Με αυξημένη πλειοψηφία 243 ψήφων «υπέρ» έναντι 45 «κατά» και 4 «παρών», επί 292 ψηφισάντων, υπερψηφίσθηκε το άρθρο 1 του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει το σχέδιο της κύριας Συμφωνίας μετά την ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσαν με κοινό αίτημα Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

