Βουλή: Αποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο

Την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει από την ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Χρ.Γιαννούλης.

Όπως ανέφερε: «Είστε σκληρά ταξικά απέναντι σε αυτό που εκφράζει τους πολλούς και είστε συμπλεγματικά εμμονικοί με αυτό που συμφέρει τους λίγους. Θέλουμε τα παιδιά μας να μπορούν να ζήσουν και εσείς στερείτε το οξυγόνο των επόμενων γενιών.

Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο έκτρωμα, την εργασιακή απορρύθμιση η οποία επιτίθεται, όχι μόνο στα συμφέροντα, αλλά σε θεμελιώδη δικαιώματα που αποκτήθηκαν με αίμα άλλων γενεών.

Και αυτό το κάνουμε συνειδητά, γιατί πρέπει να μπει ένα τέλος και στη νομοθετική σας αυθαιρεσία η οποία προστάτευσε σκάνδαλα στην υγεία, διασπάθιση δημοσίου χρήματος, παράνομο πλουτισμό, μια σειρά από πράγματα που στερούν τον αέρα και το φως από μπροστά μας.

Δεν θα νομιμοποιήσουμε με τη συμμετοχή μας στην ψηφοφορία ούτε τις 13 ώρες, ούτε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ούτε όλα αυτά για τα οποία λάβατε παραγγελία να φέρετε με το νομοσχέδιο υπό τον τίτλο “Δίκαιη εργασία για όλους”».

