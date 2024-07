Βουλγαρία: Ενας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από αλλεπάλληλες εκρήξεις σε αποθήκες πυροτεχνημάτων

Το ατύχημα, η αιτία του οποίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί προς το παρόν, σημειώθηκε χθες, Πέμπτη, μετά το τέλος της εργάσιμης ημέρας στο Ελίν Πελίν, προάστιο της Σόφιας

«Ενας 49χρονος που είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο, αφού εισέπνευσε τοξικό καπνό, πέθανε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Καλίν Στογιάνοφ, που μετέβη στο σημείο.

Η 20χρονη κόρη του, που υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο 85% του σώματός της, δεν θα μπορέσει όπως όλα δείχνουν να σωθεί από τους γιατρούς, πρόσθεσε.

Το ατύχημα, η αιτία του οποίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί προς το παρόν, σημειώθηκε χθες, Πέμπτη, μετά το τέλος της εργάσιμης ημέρας στο Ελίν Πελίν, προάστιο της Σόφιας.

Οι εκρήξεις, που σημειώθηκαν σε έξι αποθήκες, συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα, απελευθερώνοντας σύννεφα καπνού και εμποδίζοντας τα συνεργεία διάσωσης να προσεγγίσουν στο σημείο.

Ενας 60χρονος άνδρας και ο 22χρονος γιος του ιδιοκτήτη βρίσκονταν στο σημείο την ώρα του ατυχήματος. Η τύχη τους εξακολουθεί να αγνοείται, διευκρίνισε ο υπουργός.

Περίπου 150 κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν, με άλλους να προτιμούν να περάσουν τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους, ώστε να μπορέσουν να προστατεύσουν τα σπίτια τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Λόγω του ατυχήματος αυτού, του πιο σοβαρού αυτού του είδους στη Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια, ειδικοί έκαναν έκκληση να απαγορευθεί η χρήση πυροτεχνημάτων στη βαλκανική χώρα για τον εορτασμό επετείων ή με την ευκαιρία οποιασδήποτε άλλης γιορτής.

