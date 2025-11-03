«Βουγονία»: Μια από τις καλύτερες ταινίες του Λάνθιμου στην οθόνη του «Άνεσις»

Μια από τις καλύτερες ταινίες του μεγάλου σκηνοθέτη, Γιώργου Λάνθιμου, η «Βουγονία» έρχεται στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις» Αγρινίου, από την Πέμπτη 6 έως και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, στις 7:00 μ.μ. και 9:30 μ.μ καθημερινά.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει με το «Βουγονία» (Bugonia), μια παράλογη, μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας που ήδη συζητείται ως η πιο τολμηρή του στιγμή μετά τα Poor Things και The Favourite. Η ταινία είναι ένα αγγλόφωνο ριμέικ του νοτιοκορεατικού Save the Green Planet! (2003) του Τζανγκ Τζουν-χουάν και έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 28 Αυγούστου στο Φεστιβάλ Βενετίας, διεκδικώντας τον Χρυσό Λέοντα, με την προβολή της να ξεκινάει στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου 2025. Δύο εμμονικοί συνωμοσιολόγοι (ο Τζέσι Πλέμονς και ο Άινταν Ντέλμπις) απαγάγουν μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο φαρμακευτικής εταιρείας (Έμα Στόουν), πεπεισμένοι ότι πρόκειται για εξωγήινη που σχεδιάζει την καταστροφή της Γης. Η ιστορία, χτισμένη πάνω στο λανθιμικό παράδοξο και τη μαύρη ειρωνεία, κινείται ανάμεσα στη σάτιρα της εξουσίας και την εμμονή της ανθρωπότητας μμε τη συνωμοσία και τον φόβο του “άλλου”.

Η παραγωγή ξεκίνησε το 2020, με τον σεναριογράφο Γουίλ Τρέισι και την καθοριστική παρουσία του Άρι Άστερ στην παραγωγή. Το 2024, ο Λάνθιμος ανέλαβε τη σκηνοθεσία, ενώ η Στόουν συμμετείχε και ως συμπαραγωγός, σηματοδοτώντας την πέμπτη τους συνεργασία. Τα γυρίσματα έγιναν στο Χάι Γουίκομ της Αγγλίας, σε φιλμ 35mm από τον Ρόμπι Ράιαν, και ολοκληρώθηκαν στη Μήλο, όταν το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αρνήθηκε την πρόταση του σκηνοθέτη να κινηματογραφήσει στην Ακρόπολη.

Ο τίτλος “Βουγονία” προέρχεται από την αρχαία δοξασία ότι οι μέλισσες γεννιούνται από τα κουφάρια βοδιών και λειτουργεί ως αλληγορία για την αναγέννηση μέσα από τη φθορά, ένα σύμβολο που ο Λάνθιμος μετατρέπει σε μαύρη σάτιρα πάνω στην παράνοια της σύγχρονης κοινωνίας. Οι πρώτες κριτικές μιλούν για «μια παρανοϊκή συμφωνία παράνοιας και χιούμορ». Στην σελίδα συλλογής κριτικών Rotten Tomatoes, το 90% από 29 κριτικούς είναι θετικοί. Η επικρατούσα άποψη της ιστοσελίδας αναφέρει, “Η Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλέμονς βρίσκονται στα καλύτερα τους στο Βουγονία, μία τρελά ψυχαγωγική ταινία που εφαρμόζει την πανέξυπνη μέθοδο του σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου στην τρέλα της σημερινής κοινωνίας. Η σελίδα συλλογής κριτικών Metacritic, απένειμε ένα σκορ 79% βασισμένο σε 58 κριτικές, με την ένδειξη «γενικά ευνοϊκές κριτικές» Ιρλανδία, Νότια Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα, 2025

Παραγωγή: Εντ Γκίνεϊ, Aντριου Λόου, Γιώργος Λάνθιμος, Eμα Στόουν, Aρι Aστερ, Λαρς Κνούντσεν, Μίκι Λι, Τζέρι Κγιούνγκμπουμ Κο

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος | Σενάριο: Γουίλ Τρέισι

Φωτογραφία: Ρόμπι Ράιαν | Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης

Μουσική: Τζέρσκιν Φέντριξ

Πρωταγωνιστούν: Eμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς. Aινταν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς, Αλίσια Σιλβερστόουν

Διάρκεια: 118 λεπτά |

Δείτε το τρέιλερ:

Κάθε Κυριακή και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός

Γενική είσοδος: 6 ευρώ

Μαθητικό, Φοιτητικό, Ανέργων, Πολυτέκνων, Αμεα: 4 ευρώ

Η αφίσα: