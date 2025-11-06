Βορίζια: Συνελήφθη και ο δεύτερος άντρας που εμφανίζεται στο βίντεο με τον γαμπρό του Καργάκη

Στα χέρια των Αρχών στην Κρήτη βρίσκεται ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο και δείχνει τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί στο μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι ξάδερφος του νεκρού.

Η αστυνομία αναζητούσε τον άνδρα για να συλληφθεί μετά το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης καθώς διακρίνεται στο βίντεο που έφτασε στα χέρια της ΕΛΑΣ και δείχνει τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης μετά την προσαγωγή του.

Πρόκειται για ένα βίντεο που έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο, και έφτασε ανώνυμα στα χέρια των Αρχών, ενώ αποτέλεσε το βασικό στοιχείο, μαζί με τις μαρτυρίες, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση και στην σύλληψη του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη και του ξάδερφού του.

Στο βίντεο καταγράφεται ο 43χρονος να βρίσκεται σε κάποιο ύψωμα κοντά στο σπίτι που τοποθετήθηκε η βόμβα στα Βορίζια μια ημέρα πριν το μακελειό και να ρίχνει με το καλάσνικοφ.

Στο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνεται ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη να ρίχνει κατά ριπάς με ένα καλάσνικοφ από το σπίτι προς το δρόμο στον οποίο βρίσκονταν οι Φραγκιαδάκηδες κι ανταπέδιδαν τα πυρά.

Από τη συμπλοκή έπεσαν νεκροί ο 39χρονος άνδρας και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιάδακη η οποία εκτιμάται ότι έχασε τη ζωή της από σφαίρα καλάσνικοφ που της προκάλεσε διαμπερές τραύμα.

Μάλιστα το τραύμα της έχει φορά από το πάνω σημείο του σώματος της προς τα κάτω, γεγονός που αποδεικνύει ότι πυροβολήθηκε από ψηλότερο σημείο.

Πλέον ο 43χρονος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού καθώς εις βάρος του εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης για τα παραπάνω αδικήματα.

Οδηγήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Την ίδια μέρα αναμένεται να απολογηθούν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και τα τρία αδέλφια 19, 27 και 29 ετών, που παραδόθηκαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης.

Μέσα στην ημέρα σήμερα, αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο άνδρες, 25 και 30 ετών, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ και αντιμετωπίζουν επίσης τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού

Οι δύο οικογένειες δίνουν την δική τους οπτική

«Δεν προκαλέσαμε ποτέ. Πάντα οι Καργάκηδες προκαλούν πρώτοι. Εκείνο το πρωί, δεχτήκαμε επίθεση από τουλάχιστον 3 άτομα»υποστηρίζουν τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν περιγράψει τα γεγονότα από τη δική τους οπτική γωνία.

Ότι δηλαδή, ο Φανούρης Καργάκης είδε 15 άτομα που ήταν μαζεμένα για το μνημόσυνο της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Πέρασε σπινιαρίζοντας και άρχισε να πυροβολεί κατά ριπάς. Ταυτόχρονα πυροβολούσαν άλλοι 2 από ψηλά.

Είναι πεπεισμένοι πως η Ευαγγελία Φραγκιάδακη έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς μελών της οικογένειας Καργάκη. Αναφέρονται σε αυτό το βίντεο και κάνουν λόγο για μια επίθεση οργανωμένη, με στόχο να υπάρξουν θύματα.

Οι ίδιοι όπως υποστηρίζουν έβγαλαν όπλα για να προστατευτούν.

«Ο ένας ξέρουμε ποιος είναι και θα πούμε το όνομά του. Αυτός είχε το καλάσνικοφ που σκότωσε την Ευαγγελία. Υπήρχε και δεύτερο άτομο μαζί του στην ταράτσα και πυροβολούσε και αυτός. Εμείς, δεν πυροβολήσαμε τα σπίτια τους μετά την βόμβα. Μας την είχαν στημένη», υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Αυτά υποστηρίζουν και τα δύο τραυματισμένα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που αναμένεται να απολογηθούν μέσα από το νοσοκομείο που νοσηλεύονται. Πρόκειται για τον 26χρονο αδελφό των τριών που παραδόθηκαν την Τρίτη και έναν 30χρονο που είναι ξάδελφός τους.

Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, τα 3 αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη. που παραδόθηκαν στις Αρχές, τρία 24ωρα μετά την αιματηρή μάχη παραμένουν στα χέρια της αστυνομίας κι αναμένεται να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα.

Το μικρότερο παιδί του 29χρονου εκ των 4 αδερφών Φραγκιαδάκη, ένα μωρό μόλις 15 ημερών, εισήχθη χθες σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα.

