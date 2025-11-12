Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, καθώς κατηγορείται ότι είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, πράγμα που προκάλεσε το μακελειό της 1ης Νοεμβρίου στο χωριό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, του ενός από τα δύο θύματα της αιματηρής συμπλοκής στο χωριό καταγράφεται σε βίντεο να φτάνει στο σπίτι που αποτελούσε μήλον της έριδος ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Ο οδηγός, ανοίγει το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, βγάζει τη βόμβα και την τοποθετεί στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων. Η βόμβα εκρήγνυται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και προκαλεί τεράστιες ζημιές στο σπίτι, και παράλληλα, όπως αποδείχθηκε πυροδότησε και το μακελειό της επόμενης ημέρας.

Ο 23χρονος είναι γιος άνδρα που έχει ήδη συλληφθεί καθώς ταυτοποιήθηκε στο βίντεο με τα καλάσνικοφ από την ώρα των πυροβολισμών. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα και νωρίτερα σήμερα συνελήφθη στα Βορίζια.

Πηγή: protothema.gr