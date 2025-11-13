Βορίζια: Στον εισαγγελέα ο ανιψιός του Φανούρη Καργάκη που συνελήφθη για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα Πέμπτη ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης κατηγορούμενος ότι αυτός έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Ο 23χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου βρισκόταν η μητέρα του για να του συμπαρασταθεί.

Με τη σύλληψη του 23χρονου συμπληρώνεται σιγά σιγά το παζλ των ατόμων που εμπλέκονται στα όσα συνέβησαν στις αρχές Νοεμβρίου στα Βορίζια της Κρήτης με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να πέσουν νεκροί από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται ο 23χρονος να φτάνει στο σπίτι που αποτελούσε μήλον της έριδος ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Ο οδηγός, ανοίγει το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, βγάζει τη βόμβα και την τοποθετεί στον χώρο. Η βόμβα εκρήγνυται προκαλώντας τεράστιες ζημιές στο σπίτι.

Να σημειωθεί ότι, εκτός από τον 23χρονο, έχει συλληφθεί και ο πατέρας του καθώς φέρεται να είναι ο άνδρας που εμφανίζεται σε βίντεο με πυροβολισμούς την ώρα του μακελειού.

Επιπλέον υπενθυμίζεται πως έχουν ήδη προφυλακιστεί και τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη που αναζητούνταν και τελικά παραδόθηκαν προ ημερών.

Τα τρία αδέρφια απολογήθηκαν και στη συνέχεια προφυλακίστηκαν ως εμπλεκόμενοι.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναζητούνταν για την τραγωδία από την πρώτη στιγμή και τελικά παραδόθηκαν την Τρίτη 4 Νοεμβρίου. Βρίσκονταν σε περιοχή του Ηρακλείου και η δικηγόρος τους επικοινώνησε με την αστυνομία και ανέφερε ότι η πρόθεση των πελατών της ήταν να παραδοθούν.

Πριν την επικοινωνία της δικηγόρου με την ΕΛ.ΑΣ., ήδη οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει ένα ξενοδοχείο στο οποίο φέρεται να κρυβόταν ο ένας από τους τρεις που αναζητούνταν. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου, που είναι πατέρας και γιος, ενώ την ίδια ημέρα αργότερα παραδόθηκαν και οι κατηγορούμενοι.

Στα τρία αδέρφια συγκαταλέγεται ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα, ένας ακόμα αδερφός, ηλικίας 29 ετών, ενώ ο μικρότερος αδερφός, μόλις 19 ετών, είναι φαντάρος. Ο τέταρτος αδελφός τους νοσηλεύεται φρουρούμενος καθώς είχε τραυματισθεί στη συμπλοκή, όπως και ο ξάδελφός τους, που επίσης κατηγορείται.

Αυτά που ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί είναι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Αν και οι αστυνομικοί έχουν σαρώσει σπίτια, αποθήκες, χωράφια κα., ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βρουν τα όπλα που σκόρπισαν τον θάνατο. Η έρευνα είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη με τους αστυνομικούς να συλλέγουν συνεχώς καινούργια στοιχεία προσπαθώντας να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Πηγή: protothema.gr