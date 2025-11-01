Βορίζια: Όταν το χωριό βάφτηκε με αίμα το 1955 – Η πολύνεκρη βεντέτα που συγκλόνισε την Κρήτη

Μακελειό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11) στα Βορίζια Ηρακλείου, στην Κρήτη, με δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους από πυροβολισμούς, ενώ πολλοί τραυματίστηκαν. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για τρίτο νεκρό.

Το περιστατικό φέρνει μνήμες από τη βεντέτα που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο πριν από 70 χρόνια, με έξι νεκρούς και 14 τραυματίες.

Η αιματηρή βεντέτα του 1955

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα Βορίζια βάφονται με αίμα. Ήταν 27 Αυγούστου 1955, στη γιορτή του Αγίου Φανουρίου.

Το κέφι, το κρασί και η λύρα έδιναν τον ρυθμό του πανηγυριού, όταν ξαφνικά η γιορτή μετατράπηκε σε τραγωδία. Ένας χωριανός επιτέθηκε απρόκλητα στον δασοφύλακα της περιοχής, ο οποίος διασκέδαζε σε καφενείο.

Χωρίς να προηγηθεί λογομαχία, τον χτύπησε με μαχαίρι στον λαιμό, σκοτώνοντάς τον σχεδόν ακαριαία. Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε τον πανικό και εξαφανίστηκε πριν συλληφθεί.

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε από διαφωνία σχετικά με παράνομη υλοτομία. Μπροστά στον κίνδυνο να καταγγελθεί για τα καυσόξυλα, ο δράστης αποφάσισε να εκφοβίσει το θύμα, παρακινώντας συγγενή του να επιτεθεί.

Υπήρξαν, ωστόσο, και άλλες εκδοχές για το κίνητρο: κάποιοι υποστήριξαν ότι αφορμή ήταν το ότι το θύμα αγνόησε τον χαιρετισμό του ανιψιού του, ενώ άλλοι ότι το θύμα απέτρεπε πελάτες από το καφενείο του δράστη.

Φαίνεται πως απευθύνθηκε σε μια παρέα που κατευθυνόταν προς το καφενείο του δράστη και τους κάλεσε να πιουν μαζί σε άλλο καφενείο. Τότε ο δράστης έβγαλε το μαχαίρι και τον επιτέθηκε.

Η δολοφονία του δασοφύλακα στα Βορίζια προκάλεσε ταραχή στο χωριό και ξεκίνησε μια αιματηρή βεντέτα. Σύμφωνα με τη «Μηχανή του Χρόνου», πέντε λεπτά μετά τον πρώτο φόνο, συγγενείς του θύματος έβγαλαν όπλα και άρχισαν να πυροβολούν. Ακολούθησαν νέοι φόνοι και επιθέσεις, μεταξύ των οποίων η ρίψη χειροβομβίδας στο σπίτι του δασοφύλακα, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς και 14 τραυματίες.

Η χωροφυλακή και στρατιωτικά τμήματα έφτασαν στο χωριό για να αποκαταστήσουν την τάξη, ενώ οι κάτοικοι και οι αυτόπτες μάρτυρες απομονώθηκαν για την ασφάλειά τους.

Η είδηση για το πρωτοφανές μακελειό έγινε αμέσως πρώτο θέμα σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες της χώρας, οι οποίες έστειλαν δημοσιογράφους στα Βορίζια για να καλύψουν τα γεγονότα.

Καταδίκες και αποφυλακίσεις

Λίγους μήνες αργότερα, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο Κακουργιοδικείο Αθηνών, ώστε να αποφευχθούν νέες αντεκδικήσεις. Στη δίκη κατατέθηκε ότι οι κάτοικοι, μόλις άκουσαν την πρώτη πιστολιά, κυριεύτηκαν από αμόκ, έτρεξαν στους δρόμους και άρπαξαν ό,τι όπλο είχαν στα σπίτια τους.

Ο βασικός κατηγορούμενος υποστήριξε ότι έπινε επί 27 ώρες κρασί και τσικουδιά και ότι είχε μαζί του το φονικό μαχαίρι, καθώς ήταν χασάπης. Τελικά καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 χρόνων.

Ο ανιψιός της συζύγου του δασοφύλακα, ο δράστης του δεύτερου φόνου, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών και ο τρίτος κατηγορούμενος σε κάθειρξη 25 ετών. Το δικαστήριο επέβαλε μικρότερες ποινές στους άλλους για κατοχή όπλων.

Ο πρωτοαίτιος των γεγονότων, πήρε χάρη με βασιλικό διάταγμα της 17ης Απριλίου 1963. Σύμφωνα με αυτό η κάθειρξη των 20 χρόνων μετριάστηκε σε κάθειρξη 18 ετών. Οι άλλοι καταδικασθέντες αποφυλακίστηκαν μετά από 15 – 18 χρόνια.

Η υπόθεση στα Βορίζια, με συνολικά 6 νεκρούς και 14 τραυματίες, έχει μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο αιματηρές βεντέτες στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες και φωτογραφίες από τη «Μηχανή του Χρόνου»

in.gr