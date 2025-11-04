Βορίζια: Ο 39χρονος είχε πάει σε γλέντι, δεν πλήρωσε και άφησε παράλυτο 59χρονο

Βαρύ φαίνεται πως ήταν το ποινικό παρελθόν του 39χρονου θύματος του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος, πριν από 17 χρόνια άφησε παράλυτο έναν 59χρονο, που πέθανε 2-3 χρόνια αργότερα.

Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή του MEGA «Live News», είχε εκτυλιχθεί στο παρελθόν, και συγκεκριμένα πριν 17 χρόνια, ένα σοβαρό επεισόδιο, λίγο έξω από το χωριό, με πρωταγωνιστή τον 39χρονο.

Ειδικότερα, πριν από 17 χρόνια ο Φανούρης Καργάκης και δύο φίλοι του είχαν κατηγορηθεί για επίθεση σε άντρα που έμεινε παράλυτος και πέθανε λίγα χρόνια μετά.

Μάλιστα, ο αδερφός του 59χρονου, ο οποίος τότε είχε ξυλοκοπηθεί, μίλησε στο Live News και, όπως λέει, όλα έγιναν σε γλέντι στον Νύβριτο Ηρακλείου στις 27 Ιουνίου 2008.

«Το χωριό μας είναι από το χωριό τους γύρω στα 7 χιλιόμετρα. Έκανε ο σύλλογος ένα γλέντι, έχουμε εδώ έναν τοπικό άγιο, τον Άγιο Μεθόδιο, κάναμε το γλέντι και ήρθαν αυτός με άλλα δύο άτομα. Φάγανε, ήπιανε και μετά σηκώθηκαν να φύγουν χωρίς να πληρώσουν. Ο αδελφός μου λοιπόν ήταν εκεί στον μπουφέ, έψηναν σουβλάκια και έδιναν μπύρες. Πήγαν να φύγουνε και λένε ‘’εμείς δεν πληρώνουμε’’».

Και συνεχίζει ο ίδιος:

«Δεν γνωριζόμασταν καθόλου. Του λέει ‘’Γιατί; Εμείς κάνουμε εδώ για τον σύλλογο το γλέντι; Ποιοι είσαστε εσείς και έρχεστε και πίνετε και δεν πληρώνετε;’’. Και αρπάχτηκαν και κάποιος μου λέει εμένα εκεί που καθόμουν με την οικογένειά ‘’ρε συ, τον αδελφό σου έχουν ρίξει κάτω και τον δέρνουν’’».

Όταν ο ίδιος κατάλαβε πως ο αδερφός του είχε περικυκλωθεί και δεχόταν χτυπήματα ήταν ήδη αργά, μάλλον ήταν σοβαρότερος από όσο νόμιζαν όλοι, αφού μετά από 3 χρόνια έφυγε από τη ζωή, αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα.

«Πήγα εγώ να τους ξεμπερδέψω, αυτός τους κρατούσε ο ένας από αυτούς κρατούσε μια μπαστούνα, μου ρίχνει μία στο κεφάλι και έπεσα εγώ αναίσθητος.

Ο αδελφός μου βέβαια, τον τραβήξανε στις σκάλες του σχολείου και έσπασε ο νωτιαίος μυελός, η σπονδυλική στήλη», περιέγραψε ο ίδιος.

Μέσα σε όλα, ο αδερφός του 59χρονου λέει πως η δικαιοσύνη τότε δεν έκρινε σωστά.

Μέχρι σήμερα πιστεύει ότι οι διασυνδέσεις πρωταγωνιστών τέτοιων επεισοδίων με βουλευτές παίζει καταλυτικό ρόλο στις αποφάσεις.

Για τον ίδιο, ο θάνατος του αδερφού του, ήταν αναπόφευκτος μετά την επίθεση.

«Ήταν στο κέντρο αποκατάστασης, τελικά πέθανε μετά από 2-3 χρόνια, Έγινε το δικαστήριο αλλά βλέπετε ήταν λες και έγινε καμιά αγροζημία. Νομικά, αλλά δυστυχώς αυτοί έχουν τους βουλευτές και τους καλύπτουν», σχολίασε με νόημα ο ίδιος.

