Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, 2025
Βορίζια: Νέο «εκρηκτικό» τετ-α-τετ συγγενών των νεκρών στο κοιμητήριο του χωριού

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Νέο «θερμό» τετ-α-τετ σημειώθηκε-σύμφωνα με πληροφορίες την Κυριακή στο κοιμητήριο στα Βορίζια, ανάμεσα σε γυναίκες, συγγενείς των οικογενειών των δύο νεκρών, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Είχαν μεταβεί στο νεκροταφείο του χωριού για να θυμιάσουν τους νεκρούς τους και να περιποιηθούν τα μνήματα και η συνάντηση τους ήταν αναπόφευκτη.

Καταγγέλλεται ότι η αδερφή της νεκρής, η οποία είχε τραυματιστεί στη διάρκεια του μακελειού, φέρεται να δέχθηκε απειλές από μέλη της έτερης οικογένειας με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση.

Στο χωριό παραμένουν νύχτα-μέρα οι αστυνομικές δυνάμεις, όμως κάποιες καταστάσεις, κυρίως ανάμεσα στις γυναίκες των δύο οικογενειών, μοιάζουν αναπόφευκτες δεδομένου ότι είναι αδύνατον να μην συναντηθούν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην εκκλησία και στο νεκροταφείο.

Πηγή: cretalive.gr

