Βορίζια: «Να ζήσουν τα παιδιά μας» – Έκκληση της συζύγου του 29χρονου που παραδόθηκε για το μακελειό

«Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας, να ζήσουν τα παιδιά μας», ανέφερε η σύζυγος του 29χρονου που παραδόθηκε για τη συμπλοκή στα Βορίζια

Η σύζυγος του 29χρονου, μητέρα ενός 5χρονου παιδιού και ενός βρέφους 10 ημερών έκανε έκκληση προκειμένου να επικρατήσει ψυχραιμία και λογική. Η ίδια τόνισε ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που έχουν τρόπο να επηρεάσουν καταστάσεις για το καλό των παιδιών τους, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Υποστήριξε ακόμα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ότι δεν είδε όπλα από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, είδε όμως πολύ καθαρά, όπως λέει, αυτόν που πυροβολούσε με Καλάσνικοφ από ψηλά, από το σπίτι του 27χρονου κουνιάδου της, η σύζυγος του οποίου μάλιστα είναι έγκυος.

Για τον 39χρονο Φανούρη, υποστήριξε ότι τον είδαν να κινείται με ταχύτητα με το όχημά του έχοντας έξω τα χέρια του. «Κρατούσε και πιστόλι και Καλάσνικοφ. Πέρασε σφαίρα και όποιον σκότωνε. Μας “έπαιζε” κανονικά. Με κατέβασε ο άνδρας μου από τις σκάλες γιατί έχω μωρό 10 ημερών. Θηλάζω. Το άλλο μου παιδί ήταν στην αυλή και οι σφαίρες έπεφταν εκεί.. Ούτε που θέλω να το σκέφτομαι… Έβαλαν την βόμβα στο σπίτι του κουνιάδου μου, δεν σεβαστήκανε ότι η συνυφάδα μου είναι έγκυος», είπε.

Επανέλαβε ότι είδε πολύ καθαρά τον άνδρα που πυροβολούσε με το Καλάσνικοφ από ψηλά, εκτιμώντας ότι εκείνος σκότωσε και την θεία τους. «Περιμέναμε να παραδοθούν για να το καταθέσουμε» είπε.

Η μητέρα των συλληφθέντων περιέγραψε τη νύχτα πριν την αιματοχυσία: «Την Παρασκευή το βράδυ καθόμασταν σπίτι, 10:30 το βράδυ, η νύφη μου, ο εγγονός μου και ο σύζυγός μου. Ακούσαμε έναν θόρυβο, άνοιξα την πόρτα και είδα του γιου μου το σπίτι. Λέω στον άνδρα μου: του γιου μου το σπίτι ανατίναξαν! Και τώρα λένε ότι εμείς βάλαμε τη βόμβα… Φωνάξαμε την αστυνομία, αλλά έκανε δύο ώρες να έρθει. Τα παιδιά μου ήταν σε γάμο, ο μεγάλος μου γιος ήταν κουμπάρος. Ο γιος μου παλεύει χρόνια να το φτιάξει αυτό το σπίτι. Πώς να πιστέψω ότι θα το έκανε ο ίδιος;».

Μήνυμα σασμού από τη μάνα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Νωρίτερα, μήνυμα «σασμού» απηύθυνε η μητέρα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, μετά την κηδεία της κόρης της. Η ηλικιωμένη γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, συγκλονίζει λέγοντας ότι δεν μισεί κανέναν και να σταματήσει εδώ το κακό.

«Δεν προκαλώ τίποτε αλλά θέλω να σταματήσει το κακό εδώ να μην έχουμε και άλλα. Δεν μισώ κανέναν, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Το κακό να σταματήσει εδώ. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Φάγανε την κόρη μου άδικα», τόνισε η κυρία Φραγκιαδάκη.

«Δεν προκαλέσαμε ποτέ»

Από την πλευρά της η αδερφή της 56χρονης που τραυματίστηκε στη συμπλοκή, Γεωργία Φραγκιαδάκη, υποστήριξε πως «δεν τους προκαλέσαμε ποτέ, πάντα αυτοί προκαλούν. Βάλανε δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού μου και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πάντα προκαλούνε». «Θρηνούμε την αδερφή μου που δεν φταίει πουθενά», ανέφερε.

Όσον αφορά την ημέρα που έγινε το αιματηρό περιστατικό, η κυρία Φραγκιαδάκη υποστήριξε πως «ακουσα τη φασαρία και ανέβηκα στο δρόμο και στεκόμουν. Μπροστά ήταν ο ανιψιός και η αδερφή μου και περνά το μαύρο αυτοκίνητο με τον θανόντα με ιλιγγιώδη ταχύτητα και μας έπαιζε (σ.σ. πυροβολούσε) στο ψαχνό. Εγώ πήρα μία εδώ (χέρι) ο γιος μου στον μηρό και ο ανιψιός μου στο γόνατο. Η αδερφή μου μάλλον την έφαγε από ψηλά. Εκεί που είναι η σφαίρα δεν δικαιολογείται από το αμάξι. Την έχει φάει από ψηλά. Είδα το μαύρο αυτοκίνητο που είναι δικό του και περνούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα από μπροστά μας. Εγώ από εκεί και έπειτα φώναζα στον αδερφό μου».

Πηγή: protothema.gr