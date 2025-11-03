Βορίζια: Κομάντος ακροβολισμένοι σε ταράτσες και στα στενά του χωριού για την κηδεία του 39χρονου

Σε τεταμένο κλίμα, με κομάντος ακροβολισμένοι σε ταράτσες και στα στενά του χωριού, οδύνη και οργή πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε στην πρωτοφανή αιματηρή συμπλοκή, το Σάββατο το πρωί, στα Βορίζια της Κρήτης.

Περίπου στις 15:00 ολοκληρώθηκε η τελετή στον ιερό ναό του χωριού και ακολούθησε η ταφή. Παράλληλα με την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα το χωριό θυμίζει «αστακό» με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας να βρίσκονται στο σημείο υπό τον φόβο των αντιποίνων καθώς η κηδεία πραγματοποιήθηκε κανονικά και όχι σε στενό οικογενειακό όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Οι αστυνομικοί είχαν ακροβολιστεί σε ταράτσες και στενά του χωριού όπως φαίνονται από τις φωτογραφίες του Newsbomb.gr που βρίσκεται στην περιοχή.

Η πομπή για την κηδεία ξεκίνησε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι με κατεύθυνση τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου όπου έλαβε χώρα η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 39χρονο. Δεκάδες μαυροφορεμένοι συγγενείς ακολουθούν τη σορό. Τραγικές φιγούρες η σύζυγος, η αδελφή και η μάνα του 39χρονου όπου στη θέα του νεκρού λύγισαν.

Σημειώνεται ότι η «αντίπαλη» οικογένεια έχει εγκαταλείψει το χωριό, στο οποίο πλέον βρίσκονται μόνο αστυνομικοί, Καργάκηδες και κάτοικοι που δεν ανήκουν σε κάποιον από τους αντιπάλους.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες: