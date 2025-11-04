Βορίζια: «Ανέβαινε τη σκάλα και την πυροβόλησαν» – Ο Γιώργος Καλλιακμάνης περιγράφει καρέ-καρέ το αιματοκύλισμα

Τα Βορίζια παραμένουν υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, με δυνάμεις να ελέγχουν διεξοδικά κάθε είσοδο και έξοδο του χωριού, μετά το αιματηρό περιστατικό που έλαβε χώρα το Σάββατο 1/11. Οι έρευνες συνεχίζονται σε ευρεία κλίμακα για τον εντοπισμό των τριών συγγενών που φέρονται να εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή.

«Η νεκρή ανέβαινε τη σκάλα για να δει τι συμβαίνει και πυροβολήθηκε θανάσιμα», εξήγησε ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, περιγράφοντας καρέ καρέ στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου «Live News», πώς συνέβη το μακελειό στα Βορίζια.

Το σημείο, στο οποίο έπεσε νεκρή η 56χρονη, είναι γεμάτο από αίματα και σφαίρες, όπως αποκαλύπτει ο κ. Καλλιακμάνης. «Υπάρχουν πολλά σημάδια από τους πυροβολισμούς, οι τρύπες στο έδαφος είναι από σφαίρες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

