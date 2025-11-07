Βορίδης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα είχα διαπράξει παράβαση καθήκοντος, αν δεν είχα υπογράψει την τεχνική λύση»

«Θα είχα διαπράξει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αν δεν είχα υπογράψει την τεχνική λύση, σύμφωνα με τον νόμο», ανέφερε ο Μάκης Βορίδης, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε ότι ο λόγος που ζήτησε την παραίτηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρ. Βάρρα, ήταν ότι δεν είχε να δώσει στοιχεία, όταν εκείνος τον κάλεσε να τα προσκομίσει, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες σχετικά με τις καταγγελίες που είχε κάνει σε συνέντευξή του.

Εξάλλου, ο κ. Βορίδης, δήλωσε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε παρενέβη σε οποιονδήποτε έλεγχο, ούτε ποτέ ζήτησε είτε να δεσμευθεί είτε να αποδεσμευθεί κάποιο ΑΦΜ, κάτι που υπενθύμισε ότι είχαν ούτως ή άλλως επιβεβαιώσει και όλοι οι μάρτυρες που έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα και έχουν ερωτηθεί σχετικά, ακόμη και ο κ. Βάρρας.

Αντιθέτως, είπε – καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα – ότι είχε δώσει εντολή για διευρυμένους ελέγχους προκειμένου οι ενισχύσεις να καταλήγουν μόνο σε όσους τις δικαιούνται.

Ειδικότερα ο κ. Βορίδης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, παρέθεσε το θεσμικό έργο που υλοποιήθηκε κατά τη θητεία του στο υπουργείο, επισημαίνοντας ότι η περίοδος αυτή συνδέθηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα.

Αναφέρθηκε στο νέο νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, στην ενίσχυση και οργάνωση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, στις αποφάσεις για την αμπελουργία και τα δικαιώματα αμπέλου, στη θωράκιση της αγοράς απέναντι στις ελληνοποιήσεις, στο νέο πλαίσιο για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, στην ίδρυσης της ΕΘΕΑΣ καθώς και στη διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ.

Υπογράμμισε τις παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τις φορολογικές ελαφρύνσεις, την επιτυχή αντιμετώπιση ζωονόσων, κυρίως της πανώλης των χοίρων, τον εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών μηχανισμών και στην διαπραγμάτευση της Νέας ΚΑΠ, στη νομοθεσία για τους εργάτες γης, στη στήριξη των αγροτών εν μέσω κορονοϊού, στη σημαντική απορροφητικότητα ευρωπαϊκών πόρων που συνέβαλαν συνολικά στη σταθεροποίηση και αναβάθμιση του αγροτικού τομέα.

Στην κατάθεσή του, εξάλλου παρέθεσε τα στοιχεία ώστε να καταρρίψει ισχυρισμούς περί «παράνομων πρακτικών» και ότι δήθεν λειτούργησε ως «εκπρόσωπος συμφερόντων», υπογράμμισε δε ότι σε καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του εφάρμοσε απαρέγκλιτα την κυβερνητική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βορίδης δήλωσε σχετικώς με:

– Το «συμφωνώ» της τεχνικής λύσης

Η «τεχνική λύση» δεν αποτελεί επιλογή του 2019 ή του 2020 αλλά διοικητική πρακτική που εφαρμόζεται σταθερά από το 2015. Ο κ. Βορίδης, εξήγησε ότι η τεχνική λύση αποτελεί βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου τη μοναδική νόμιμη διαδικασία για την διοικητική κατανομή επιλέξιμων δημόσιων βοσκοτόπων, ώστε να ενεργοποιούνται δικαιώματα και να λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Κατέθεσε δε έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εφαρμογή της Τεχνικής Λύσης πριν και μετά τη θητεία του.

Υπογράμμισε επίσης ότι η τεχνική λύση ήταν, είναι και παραμένει νόμιμο εργαλείο για την κατανομή των δημόσιων βοσκοτόπων μέχρι την ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, όπως ορίζει ρητά ο νόμος. Το πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκε πριν, κατά και μετά τη θητεία του. Η αμφισβήτησή της ως «μη σύννομης» δεν εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα.

– Πώς αντιμετωπίστηκε θεσμικά η αύξηση του ζωικού κεφαλαίου

Σε ερώτηση που τέθηκε στον κ. Βορίδη, ο πρώην υπουργός δήλωσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε διευρυμένους ελέγχους και κατέθεσε στοιχεία που δείχνουν θεαματική αύξηση των ελέγχων. Προς το σκοπό αυτό, ως υπουργός υπέβαλε αίτημα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού το καλοκαίρι του 2020, ενώ στην απόφαση κατανομής δημόσιων βοσκοτόπων το 2020 συμφώνησε σε περιοριστικά μέτρα που προτάθηκαν από τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Παπά.

Η απομάκρυνση του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η αλλαγή στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020 και η απομάκρυνση του κ. Βάρρα οφειλόταν στις δημόσιες δηλώσεις του τότε Προέδρου αναφορικά με «στρατηγική» και “μη αρμόζουσα επιρροή στο γίγνεσθαι του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥΠΑΑΤ από την πλευρά του Τεχνικού Συμβούλου”, χωρίς ωστόσο να προσκομιστεί οποιοδήποτε στοιχείο επ’ αυτού από τον κ. Βάρρα όταν του ζητήθηκε. Καθώς, και δηλώσεις ευθέως μειωτικές για τους προϊσταμένους του. Με αυτές τις δηλώσεις εξέθετε τόσο τον Οργανισμό όσο και τον Υπουργό.

Ο ισχυρισμός περί «εκπροσώπησης συμφερόντων»

Σε σχέση δε με τον ισχυρισμό ότι είναι “εκπρόσωπος των συμφερόντων της εταιρείας Neuropublic”, ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανέθετε στη Neuropublic το έργο του Τεχνικού Συμβούλου ήδη επί 10 χρόνια και όχι με την εκκίνηση της δικής του θητείας. Περαιτέρω, δήλωσε ότι για πρώτη φορά επί υπουργίας του ο διαγωνισμός για τον Τεχνικό Σύμβουλο κατέστη ανταγωνιστικός και συμμετείχαν περισσότερες από μία εταιρείες.

Διερωτήθηκε δε πως γίνεται να είναι ο ίδιος «εκπρόσωπος συμφερόντων» της συγκεκριμένης εταιρείας, όταν η διακήρυξη του διαγωνισμού αυτή προσεβλήθη από τη Neuropublic και κρίθηκε σύννομη από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή. Τέλος, ανέφερε ότι επί των ημερών του ουδεμία ανάθεση υπήρξε προς τη Neuropublic.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi