Βόρεια Κορέα: Με δοκιμή «ραδιενεργού τσουνάμι» διαμαρτύρεται για τα γυμνάσια ΗΠΑ -Ιαπωνίας και Ν. Κορέας

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι δοκίμασε για άλλη μια φορά το πυρηνικό υποβρύχιο drone «ικανό να δημιουργήσει ραδιενεργά τσουνάμι ως απάντηση στις κοινές ασκήσεις της Ουάσινγκτον, του Τόκιο και της Σεούλ».

Το υπουργείο Άμυνας της Βόρειας Κορέας υποστήριξε ότι πραγματοποίησε «μια σημαντική δοκιμή» του υποβρύχιου πυρηνικού συστήματος όπλων «Haeil-5-23» που πρόκειται να αναπτυχθεί στη Θάλασσα της Ιαπωνίας (που ονομάζεται Ανατολική Θάλασσα στις δύο Κορέες).

