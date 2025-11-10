Βόνιτσα: Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τους πληγέντες από την κακοκαιρία

Ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας ενημερώνει ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για αποζημιώσεις σε κατοικίες, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία στη Βόνιτσα, με προθεσμία έως 24 Δεκεμβρίου 2025.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας αναφέρεται:

Οι κατοικίες, οι επιχειρήσεις και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν και δοκιμάστηκαν πρέπει να αποζημιωθούν. Ο Νόμος 4797/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζει όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα, μετά την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών.

Η προθεσμία δηλώσεων είναι 45 μέρες μετά την εμφάνιση του φαινομένου δηλαδή μέχρι 24/12/25.

Αύριο 11/11/25 θα βρίσκεται επιτροπή της Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στο δήμο μας για την καταγραφή των ζημιών . Για τις κατοικίες μόνο (στεγαστική συνδρομή) οι αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους προκειμένου, μετά τις αυτοψίες από τις Επιτροπές των Δήμων, να προωθηθούν στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) για την οριοθέτηση των πυρόπληκτων περιοχών.

Αρμόδια υπάλληλος κ. Τσικουρωνα Ευη 2643360110

Email: tsikourona.eudoxia@1258.syzefxis.gov.gr

Για τις Αγροτικές εκμεταλλεύσεις (φυτική παραγωγή, ζωικό κεφάλαιο, μελισσοσμήνη, ζωοτροφές, πάγιο κεφάλαιο δηλαδή στάβλοι, αποθήκες, θερμοκήπια καθώς και εξοπλισμός όπως περιφράξεις, μηχανήματα) οι αιτήσεις υποβάλλονται στον κατά τόπους ανταποκριτή του ΕΛΓΑ.

Προκειμένου να διευκολυνθούν πολίτες που επλήγησαν οι επιχειρήσεις τους, παρακαλούμε όπως κατατεθούν οι αιτήσεις σε αρμόδιο υπάλληλο – ανταποκριτή του ΕΛΓΑ του Δήμου μας και εν συνεχεία την προώθησή τους στο Περιφερειακό Συντονιστή Κρατικής Αρωγής, ώστε οι Επιτροπές Κρατικής Αρωγής να προχωρήσουν άμεσα στις εκτιμήσεις για να οριοθετηθούν οι περιοχές που έχουν πληγεί.

Οι αρμόδιοι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ και τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι οι εξής:

Δ.Ε. Βόνιτσας, Κασσιανή Σταφυλά, τηλ: 2643029045, ΚΕΠ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Δ.Ε. Παλαίρου, Κατσαμπίρη Δήμητρα, τηλ: 2643360212, 211, Δημαρχείο Παλαίρου

Δ.Ε Μεδεωνος , Παπακωνσταντη Νανσυ , 2646360208 Δημαρχείο Κατουνας .

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Δείτε φωτογραφίες: