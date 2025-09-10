Βόνιτσα: «Τα άλογα δεν θα δημιουργούσαν σκουπιδότοπο» - Δυσάρεστο θέαμα μετά από επιτυχημένους ιππικούς αγώνες

Τα «απομεινάρια» πρόσφατης επιτυχημένης ιππικής διοργάνωσης στη Βόνιτσα προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση σε επισκέπτη που βρέθηκε στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Όπως κατήγγειλε στο sinidisi.gr στέλνοντας μάλιστα φωτογραφικό υλικό, βρέθηκε στην πανέμορφη πόλη, διερχόμενος από την περιοχή, και αντίκρισε ένα δυσάρεστο θέαμα: πλαστικά μπουκάλια και άλλα σκουπίδια περιμετρικά του χώρου που φιλοξένησε τη διοργάνωση.

«Τα άλογα ποτέ δεν θα δημιουργούσαν έναν τέτοιο σκουπιδότοπο... Συμπεριφερθείτε λοιπόν σαν άλογα», γράφει με νόημα ο αναγνώστης.

Δείτε τις εικόνες:

Το περιστατικό που καταγγέλθηκε αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το ζήτημα της έλλειψης περιβαλλοντικής συνείδησης σε δημόσιες εκδηλώσεις αλλά και την ανάγκη να δίνεται έμφαση στην άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων ώστε τέτοιες όμορφες δράσεις να μη συνοδεύονται από αρνητικές εικόνες.