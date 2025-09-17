Βόνιτσα: Πιάστηκε με ναρκωτικά στο σπίτι του και του πέρασαν χειροπέδες

Με ναρκωτικά πιάστηκε ένας άνδρας στο σπίτι του στη Βόνιτσα, μετά από αστυνομική έρευνα, οδηγώντας στη σύλληψή του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το πρωί της Τρίτης (16.9.25), σε περιοχή της Βόνιτσας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου,

ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, καθώς και σε ποιμνιοστάσιο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 δενδρύλλιο κάνναβης, ύψους 1,90 μέτρων

17,6 άγνωστη ναρκωτική λευκή ουσία,

1 μεταλλικός σουγιάς,

1 μεταλλικός δίσκος, μια πλαστική κάρτα και 1 πλαστικό καλαμάκι με υπολείμματα κοκαΐνης και

100 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας.