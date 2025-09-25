Βόνιτσα: ΟΠΕΚΕΠΕ και ζωονόσοι στο επίκεντρο της σύσκεψης αγροτών και κτηνοτρόφων

Σε σύσκεψη στη Βόνιτσα καλεί τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας και Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ακτίου-Βόνιτσας και Κατούνας-Μεδεώνων, με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ζωονόσους.

Η ανακοίνωση:

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας και Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ακτίου-Βόνιτσας και Κατούνας-Μεδεώνων, καλούνε όλους τους κτηνοτρόφους και αγρότες της περιοχής να συμμετέχουν στη σύσκεψη που διοργανώνουν τη Δευτέρα 29 Σεπτέμβρη, στις 11:00πμ, στον κινηματογράφο “ΛΑΪΣ”, στη Βόνιτσα.

Θέμα της σύσκεψης: «Οι τελευταίες εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ζωονόσοι που πλήττουν και το νομό μας και η οργάνωση της απάντησής μας».

Θα μιλήσει ο Σπύρος Κοτοπούλης, πρόεδρος του ΔΣ της ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας.