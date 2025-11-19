Βόνιτσα – Οι Επιτροπές Ειρήνης καλούν σε ημερίδα με θέμα: «Η βάση του Ακτίου ορμητήριο πολέμου

Σε ημερίδα με θέμα : «Η βάση του Ακτίου ορμητήριο πολέμου: Οι εξελίξεις στην περιοχή, η εμπλοκή της Ελλάδας και οι κίνδυνοι για τους λαούς», καλούν στη Βόνιτσα οι Επιτροπές Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Πρέβεζας.

Η ανακοίνωση:

Οι Επιτροπές Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Πρέβεζας διοργανώνουν το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στις 5:30 μ.μ., στον Δημοτικό Κινηματογράφο ΛΑΪΣ στη Βόνιτσα, ημερίδα με θέμα: «Η βάση του Ακτίου ορμητήριο πολέμου: Οι εξελίξεις στην περιοχή, η εμπλοκή της Ελλάδας και οι κίνδυνοι για τους λαούς»

Η κεντρική εισήγηση θα γίνει από τον Γρηγόρη Αναγνώστου, οργανωτικό γραμματέα της ΕΕΔΥΕ.

Παρεμβάσεις θα κάνουν οι:

Γρηγόρης Συμεωνίδης, αντισμήναρχος ιπτάμενος ε.α.

Κώστας Σιέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.

Κώστας Δρόσος, Συνταξιούχος δάσκαλος, πολεμιστής στην Κύπρο, παρασημοφορημένος για την δράση του το 1974 με το «Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων», μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας.

Νεφέλη Τσέτικα, μαθήτρια, μέλος του 15μελούς του 3ου ΓΕΛ Αγρινίου.

Βιβή Σταματέλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Λευκάδας, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η αφίσα της ημερίδας: