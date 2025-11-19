Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, 2025
Βόνιτσα – Οι Επιτροπές Ειρήνης καλούν σε ημερίδα με θέμα: «Η βάση του Ακτίου ορμητήριο πολέμου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Σε ημερίδα με θέμα : «Η βάση του Ακτίου ορμητήριο πολέμου: Οι εξελίξεις στην περιοχή, η εμπλοκή της Ελλάδας και οι κίνδυνοι για τους λαούς», καλούν στη Βόνιτσα οι Επιτροπές Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Πρέβεζας.

Η ανακοίνωση:

Οι Επιτροπές Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Πρέβεζας διοργανώνουν το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στις 5:30 μ.μ., στον Δημοτικό Κινηματογράφο ΛΑΪΣ στη Βόνιτσα, ημερίδα με θέμα: «Η βάση του Ακτίου ορμητήριο πολέμου: Οι εξελίξεις στην περιοχή, η εμπλοκή της Ελλάδας και οι κίνδυνοι για τους λαούς»

Η κεντρική εισήγηση θα γίνει από τον Γρηγόρη Αναγνώστου, οργανωτικό γραμματέα της ΕΕΔΥΕ.

Παρεμβάσεις θα κάνουν οι:

  • Γρηγόρης Συμεωνίδης, αντισμήναρχος ιπτάμενος ε.α.
  • Κώστας Σιέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.
  • Κώστας Δρόσος, Συνταξιούχος δάσκαλος, πολεμιστής στην Κύπρο, παρασημοφορημένος για την δράση του το 1974 με το «Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων», μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας.
  • Νεφέλη Τσέτικα, μαθήτρια, μέλος του 15μελούς του 3ου ΓΕΛ Αγρινίου.
  •  Βιβή Σταματέλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Λευκάδας, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η αφίσα της ημερίδας:

