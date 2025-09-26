Βόνιτσα: Μία καρακάξα... ήταν η αιτία για την φωτιά στην Πλαγιά

Μια καρακάξα που τελικά πλήρωσε με τη ζωή της την παρουσία της σε κολώνα της ΔΕΗ ήταν η αιτία για την φωτιά που ξέσπασε στην Πλαγιά Βόνιτσας και είχε ως αιτία την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής της Λευκάδας, των εθελοντών και των ΟΤΑ.

Το άτυχο πουλί έκανε «σώμα» με τα σύρματα της κολώνας με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά να πέσει στο έδαφος που είχε ξερά χόρτα και να πιάσει αμέσως φωτιά.

Η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο ‘όμως κάηκαν 33 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης

Πηγή: ilefkada.gr