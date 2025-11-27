Βόνιτσα: Λεωφορεία από Αγρίνιο, Αιτωλικό και Μεσολόγγι για την ημερίδα των Επιτροπών Ειρήνης

Λεωφορεία από Αγρίνιο, Αιτωλικό και Μεσολόγγι θα αναχωρήσουν για την Βόνιτσα, στην ημερίδα των Επιτροπών Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Πρέβεζας με θέμα: «Η βάση του Ακτίου ορμητήριο πολέμου: Οι εξελίξεις στην περιοχή, η εμπλοκή της Ελλάδας και οι κίνδυνοι για τους λαούς».

Η ανακοίνωση:

Οι Επιτροπές Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Πρέβεζας διοργανώνουν το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στις 5:30 μ.μ., στον Δημοτικό Κινηματογράφο ΛΑΪΣ στη Βόνιτσα, ημερίδα με θέμα: «Η βάση του Ακτίου ορμητήριο πολέμου: Οι εξελίξεις στην περιοχή, η εμπλοκή της Ελλάδας και οι κίνδυνοι για τους λαούς».

Η κεντρική εισήγηση θα γίνει από τον Γρηγόρη Αναγνώστου, οργανωτικό γραμματέα της ΕΕΔΥΕ και θα ακολουθήσουν οι εξής παρεμβάσεις:

Γρηγόρης Συμεωνίδης, αντισμήναρχος ιπτάμενος ε.α.: «Η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ: Οι ΝΑΤΟϊκοί σχεδιασμοί στην περιοχή και ο ρόλος της βάσης του Ακτίου»

Κώστας Σιέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ: «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολεμική Βιομηχανία»

Κώστας Δρόσος, Συνταξιούχος δάσκαλος, πολεμιστής στην Κύπρο, παρασημοφορημένος για την δράση του το 1974 με το «Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων», μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας : «Όταν

μιλάνε για ειρήνη, οι διαταγές επιστράτευσης έχουν ήδη υπογραφεί…». Τι δείχνει η εμπειρία από Ουκρανία, Παλαιστίνη. Νεφέλη Τσέτικα, μαθήτρια, μέλος του 15μελούς του 3ου ΓΕΛ Αγρινίου: «Οι αγώνες και οι αναζητήσεις της νέας γενιάς δεν χωρούν στο ¨σχολείο της αγοράς¨ και της ιστορικής παραχάραξης»

Βιβή Σταματέλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Λευκάδας, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ: «Ο ρόλος του αντιπολεμικού κινήματος σήμερα και η αναγκαιότητα ενίσχυσης της δράσης των Επιτροπών Ειρήνης»

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Για τις ανάγκες των μετακινήσεων λεωφορεία θα αναχωρήσουν από:

Μεσολόγγι 15.30 στον Βασιλόπουλο

Αιτωλικό 15.50 στο σταθμό του ΚΤΕΛ

Αγρίνιο 16.30 στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου

Η αφίσα: