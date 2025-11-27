Βόνιτσα: Λεωφορεία από Αγρίνιο, Αιτωλικό και Μεσολόγγι για την ημερίδα των Επιτροπών Ειρήνης

9
Λεωφορεία από Αγρίνιο, Αιτωλικό και Μεσολόγγι θα αναχωρήσουν για την Βόνιτσα, στην ημερίδα των Επιτροπών Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Πρέβεζας με θέμα: «Η βάση του Ακτίου ορμητήριο πολέμου: Οι εξελίξεις στην περιοχή, η εμπλοκή της Ελλάδας και οι κίνδυνοι για τους λαούς».
Η ανακοίνωση:
Οι Επιτροπές Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Πρέβεζας διοργανώνουν το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στις 5:30 μ.μ., στον Δημοτικό Κινηματογράφο ΛΑΪΣ στη Βόνιτσα, ημερίδα με θέμα: «Η βάση του Ακτίου ορμητήριο πολέμου: Οι εξελίξεις στην περιοχή, η εμπλοκή της Ελλάδας και οι κίνδυνοι για τους λαούς».
Η κεντρική εισήγηση θα γίνει από τον Γρηγόρη Αναγνώστου, οργανωτικό γραμματέα της ΕΕΔΥΕ και θα ακολουθήσουν οι εξής παρεμβάσεις:
- Γρηγόρης Συμεωνίδης, αντισμήναρχος ιπτάμενος ε.α.: «Η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ: Οι ΝΑΤΟϊκοί σχεδιασμοί στην περιοχή και ο ρόλος της βάσης του Ακτίου»
- Κώστας Σιέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ: «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολεμική Βιομηχανία»
- Κώστας Δρόσος, Συνταξιούχος δάσκαλος, πολεμιστής στην Κύπρο, παρασημοφορημένος για την δράση του το 1974 με το «Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων», μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας : «Όταν
μιλάνε για ειρήνη, οι διαταγές επιστράτευσης έχουν ήδη υπογραφεί…». Τι δείχνει η εμπειρία από Ουκρανία, Παλαιστίνη.
- Νεφέλη Τσέτικα, μαθήτρια, μέλος του 15μελούς του 3ου ΓΕΛ Αγρινίου: «Οι αγώνες και οι αναζητήσεις της νέας γενιάς δεν χωρούν στο ¨σχολείο της αγοράς¨ και της ιστορικής παραχάραξης»
- Βιβή Σταματέλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Λευκάδας, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ: «Ο ρόλος του αντιπολεμικού κινήματος σήμερα και η αναγκαιότητα ενίσχυσης της δράσης των Επιτροπών Ειρήνης»
Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Για τις ανάγκες των μετακινήσεων λεωφορεία θα αναχωρήσουν από:
- Μεσολόγγι 15.30 στον Βασιλόπουλο
- Αιτωλικό 15.50 στο σταθμό του ΚΤΕΛ
- Αγρίνιο 16.30 στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου
