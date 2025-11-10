Βόνιτσα: Κλειστά αύριο σχολεία και παιδικοί σταθμοί λόγω διακοπής νερού από την κακοκαιρία

Κλειστά θα παραμείνουν στη Βόνιτσα, αύριο τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί, λόγω διακοπής νερού από την κακοκαιρία που έπληξε την Αιτωλοακαρνανία τις περασμένες ημέρες.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας αναφέρεται: