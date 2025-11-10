Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, 2025
Βόνιτσα: Κλειστά αύριο σχολεία και παιδικοί σταθμοί λόγω διακοπής νερού από την κακοκαιρία

Κλειστά θα παραμείνουν στη Βόνιτσα, αύριο τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί, λόγω διακοπής νερού από την κακοκαιρία που έπληξε την Αιτωλοακαρνανία τις περασμένες ημέρες.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας αναφέρεται:

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι αύριο Τρίτη 11 Νοεμβρίου ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βόνιτσας , τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βόνιτσας θα παραμείνουν κλειστά εξαιτίας της διακοπής νερού για λόγους υγιεινής. Κλειστό θα παραμείνει και αύριο το Γυμνάσιο Μοναστηρακίου λόγω ζημιών στον προαύλιο χωρο .
