Βόνιτσα: Απασφάλισε ο Αποστολάκης εναντίον του δημάρχου για την πυρκαγιά

Με μια ανάρτηση σε έντονο ύφος ο πρώην δήμαρχος Ακτίου - Βόνιτσας Γιώργος Αποστολάκης εξαπολύει επίθεση στον Θανάση Κασόλα για τους χειρισμού του στο θέμα της πυρκαγιάς.

Τον κατηγορεί ευθέως ότι η παρουσία του στον τόπο της καταστροφής έγινε για το θεαθήναι και του καταλογίζει αλαζονεία αλλά και αδυναμία να αναλάβει τις ευθύνες του.

Η ανάρτηση του κ. Αποστολάκη για τον δήμαρχο Ακτίου - Βόνιτσας:

Ατσαλάκωτος στις κάμερες, απών στις ευθύνες

Αίσχος! Ντροπή! Ψέμα! Λαϊκισμός! Παραπληροφόρηση!

Καλά, αλήθεια, δεν ντρέπεσαι καθόλου; Ούτε ίχνος τσίπας δεν έχεις πάνω σου;

• Την ημέρα της φωτιάς ήμουν στην Αθήνα, μέσα σε νοσοκομείο, για έκτακτο σοβαρό λόγο υγείας συγγενικού μου προσώπου — κάτι που γνώριζες πολύ καλά. Κι όμως, δεν δίστασες να χρησιμοποιήσεις ακόμη και αυτό το γεγονός για τις μικροπολιτικές σου σκοπιμότητες. Υπάρχει όμως Θεός από πάνω που βλέπει! Και μη μου πεις ότι σε πήρε ο πόνος για το σπίτι μου που ήταν δίπλα στη φωτιά. Δόξα τω Θεώ, η οικογένειά μου είχε λάβει όλες τις προφυλάξεις και ήταν έτοιμη για το οτιδήποτε.

• Έχεις μετρήσει πόσες φορές σε πήρα τηλέφωνο από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά; Σου έδινα συμβουλές για το πώς να προστατεύσεις τον τόπο μας. Και τι έκανες; Στα χαμένα περιπλανιόσουν από εδώ κι από εκεί με τα δημοτικά αυτοκίνητα, χωρίς ουσιαστική προσφορά — μόνο για να εμφανίζεσαι ατσαλάκωτος μπροστά στις κάμερες και να δίνεις συνεντεύξεις.

Ξέρεις πόσες φορές στα 17 χρόνια της θητείας μας ξέσπασε φωτιά στον τόπο μας; Αρκετές! Και πού βρισκόμουν; Μαζί με πυροσβέστες, κατοίκους και συνεργάτες, μέσα στη φωτιά, με λάστιχα, μάνικες και υδροφόρες. Και γύριζα στο σπίτι μου κατάκοπος και κατάμαυρος από την κάπνα. Εσύ είσαι ο τελευταίος που μπορεί να βγει και να μας κάνει κήρυγμα. Κάνε πρώτα αυτοκριτική, κύριε «ατσαλάκωτε».

• Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού: ζητήσαμε εγγράφως από τις υπηρεσίες του Δήμου αναλυτικά στοιχεία για τις δαπάνες που αφορούν τον Δήμο (και όχι την Περιφέρεια) κατά την περίοδο των πυρκαγιών. Η Περιφέρεια ήταν παρούσα, με επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη κ. Μαυρομάτη με τον οποίο ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία, ο οποίος μπήκε μέσα στη φωτιά. Δεν την παρακολουθούσε από το αυτοκίνητο όπως εσείς.

Ήδη έχετε φτάσει το ποσό των 150.000€ για πυρκαγιές και λειψυδρία, και έρχεται ακόμη ένα μεγάλο ποσό λόγω των ερασιτεχνισμών σας — που αφορά τη μεγάλη ζημιά που προκαλέσατε στη γεώτρηση του Μοναστηρακίου. Να μην αναφερθώ στο πρόβλημα που εδώ και έναν μήνα, με τη δική σας ανοχή, ταλαιπωρεί την Περατιά, την Πλαγιά και τον Άγιο Νικόλαο προς όφελος της Λευκάδας. Επι δικής μας διοίκησης τα φαινόμενα αυτά είναι ελάχιστα (1-2 ημέρες)

• Οι πυροσβέστες και οι κάτοικοι έδωσαν πραγματική μάχη με τις φωτιές. Το έργο τους ποτέ δεν το μειώσαμε, ποτέ δεν το υποτιμήσαμε. Αντιθέτως, πολλοί κάτοικοι, ανάμεσά τους και η οικογένειά μου, πρόσφεραν νερό και φαγητό σε εκείνους που ρίσκαραν τη ζωή τους για όλους εμάς.

Τα τελευταία δύο χρόνια εσείς διοικείτε. Κι όμως, για όλα πάντα φταίνε οι άλλοι και ποτέ εσείς

Επομένως, εσύ είσαι ο πλέον αναρμόδιος για να μας κάνεις μάθημα και να κουνάς το δάχτυλο.

Αυτό που δείχνεις είναι υπεροψία, έπαρση και αλαζονεία.