Βόνιτσα: Αντιπαράθεση Κασόλα - Αποστολάκη σε προσωπικούς τόνους στα αποκαΐδια

Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βόνιτσα ανάμεσα στον δήμαρχο Θανάση Κασόλα και τον πρώην δήμαρχο Γιώργο Αποστολάκη με προσωπικούς τόνους στα αποκαΐδια της μεγάλης πυρκαγιάς.

Εντονότατη κόντρα ξέσπασε στη Βόνιτσα ανάμεσα στη δημοτική αρχή και τη μείζονα να αντιπολίτευση στα αποκαΐδια της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή πριν από

περίπου τρεις εβδομάδες. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι η αντιπολίτευση καταψήφισε την πληρωμή των επειγουσών αναγκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών. Η πλευρά του δημάρχου Θανάση Κασόλα κατηγόρησε για στείρα αντιπολίτευση και στείρα άρνηση την πλευρά της παράταξης του Γιώργου Αποστολάκη.

Απαντώντας ο πρώην δήμαρχος Γιώργος Αποστολάκης κατηγορεί ευθέως το Θανάση Κασόλα λέγοντας πως η παρουσία του στον τόπο της καταστροφής έγινε για το θεαθήναι, ενώ του καταλογίζει αδυναμία να αναλάβει τις ευθύνες του.

Ωστόσο η κόντρα πέρασε και σε προσωπικό επίπεδο με τον δήμαρχο να αναφέρει σε ανάρτηση του πως η φωτιά έφτασε 250 μέτρα μακριά από το σπίτι του Γιώργου Αποστολάκη και εκείνος δεν ενδιαφέρθηκε καν να έρθει να δει τι γίνεται. «Την ημέρα της φωτιάς ήμουν στην Αθήνα σε νοσοκομείο για έκτακτο σοβαρό πρόβλημα υγείας συγγενικού μου προσώπου, κάτι που γνώριζες πολύ καλά, δεν δίστασες όμως να χρησιμοποιήσεις ακόμα και αυτό το γεγονός για τις μικροπολιτικές σου σκοπιμότητες» απάντησε ο Γιώργος Αποστολάκης κατηγορώντας το δήμαρχο πως την ημέρα της φωτιάς «περιπλανιόσουν από δω και από κει με τα δημοτικά αυτοκίνητα χωρίς ουσιαστική προσφορά μόνο για να εμφανίζεσαι ατσαλάκωτος μπροστά στις κάμερες και να δίνεις συνεντεύξεις».

Είχαμε συνηθίσει σε τέτοιες περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών να υπάρχει συνήθως ένα πινγκ πονγκ με εκατέρωθεν κατηγορίες ανάμεσα στην Κυβέρνηση και την Αυτοδιοίκηση. Θυμόμαστε για παράδειγμα των πρόεδρο της ΚΕΔΕ επανειλημμένως να λέει με νόημα ότι οι φωτιές δεν ξεκινούν

από τις πλατείες των χωριών, όταν η Κυβέρνηση μιλούσε για τις ευθύνες των δημοτικών αρχών για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Εντούτοις στη Βόνιτσα κατάφεραν αυτή την αντιπαράθεση να την μετατρέψουν σε… εσωτερικού χαρακτήρα, παρά το γεγονός ότι είναι γνωστό οι δήμοι δεν έχουν αρμοδιότητα στην κατάσβεση των πυρκαγιών, απλώς και μόνο συνδράμουν, όσο δύνανται.

Εφημερίδα «Συνείδηση»