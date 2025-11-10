Βόνιτσα: 16 μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη μάχη με τις καταστροφές

«Συνολικά 16 μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εργάζονται αποκαθιστώντας κυρίως οδικές προσβάσεις», ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης, ο οποίος επισκέφθηκε τον Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας που επλήγησε μετά την πρόσφατη κακοκαιρία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης σημείωσε ότι οι εργασίες δεν περιορίζονται μόνο στην αποκατάσταση των οδικών προσβάσεων, αλλά περιλαμβάνουν και παρεμβάσεις όπου χρειάζεται.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Μαυρομμάτης αναφέρει:

«Σήμερα επισκέφθηκα τον Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας που δοκιμάστηκε από άνευ προηγουμένου βροχοπτώσεις σε ένταση και διάρκεια .

Συνολικά 16 μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εργάζονται αποκαθιστώντας κυρίως οδικές προσβάσεις αλλά και πραγματοποιώντας παρεμβάσεις όπου χρειάζεται.

Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και τις επόμενες μέρες για να σταθούμε στο πλευρό του Δήμου Ακτίου-Βονιτσας όσο και στο σύνολο των πολιτών της περιοχής».

Δείτε φωτογραφίες: