Βόνιτσα: 1 μήνας μετά την μεγάλη πυρκαγιά - «Κατράμι» ο Αμαδαρός

Τις «πληγές» της μετράει η Βόνιτσα, ένα μήνα μετά την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Παλιάμπελα, με τραγική εικόνα τον Αμαδαρό, καμμένο σε μεγάλο τμήμα.

Μεγάλες ζημιές άφησε πίσω της η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη 12 Αυγούστου τα ξημερώματα στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα.

Στο πέρασμά της πρόλαβε να καταστρέψει ανυπολόγιστη δασική και καλλιεργήσιμη έκταση, τουλάχιστον δύο ποιμνιοστάσια κοπάδια ζώων όπως βοοειδή (τουλάχιστον 20) και πρόβατα, αλλά και μια εξοχική κατοικία, κοντά στην είσοδο της πόλης.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή έφεραν την φωτιά από τα Παλιάμπελα στα περίχωρα της Βόνιτσας. Κάηκε μεγάλο τμήμα του Αμαδαρού στα βόρεια κυρίως αλλά και η κορυφή.

Σε βίντεο του καναλιού n.p production, το drone καταγράφει τις μεγάλες ζημιές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά: